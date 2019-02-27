Літак МАУ з Індії вимушений оминути Пакистан, через що запізниться



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Очікуваний час прибуття рейсу PS392 - 22:00 за місцевим київським часом

Рейс МАУ PS392 вилетів до Києва альтернативним маршрутом через Оман та Іран

Рейс Міжнародної авіакомпанії МАУ PS392 прибуде до Києва із затримкою у зв’язку з тим, що повітряний простір над Пакистаном закритий для польотів.

Про це 27 лютого повідомляє прес-служба МАУ на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Через загострення військового протистояння між Пакистаном та Індією повітряний простір над Пакистаном закритий для польотів, що призвело до затримки багатьох рейсів, що вилітають та прибувають до Міжнародного аеропорту Делі, в тому числі й рейсу МАУ PS392. Після отримання дозволу рейс вилетів до Києва альтернативним маршрутом через Оман та Іран, що дозволяє оминути закриті зони», - заявили в МАУ.

Зазначається, що у зв’язку з цим літак прибуде до Києва із затримкою. Очікуваний час прибуття - 22:00 за місцевим київським часом.

Раніше повідомлялося, що Індія відновила роботу аеропортів після скасування заборони на польоти цивільних лайнерів. Заборона була введена з міркувань безпеки через напруженість у відносинах з Пакистаном. У той же час Пакистан поки не відновив роботу аеропортів.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку людських ресурсів Індії Пракаш Джаведекар заявив про те, що військово-повітряні сили країни нанесли авіаудар по табору терористів на території Кашміру, яка підконтрольна Пакистану.

Прем'єр Пакистану зробив різку заяву щодо нанесеного Індією авіаудару. Імран Хан назвав заяву Індії про те, що метою її авіанальоту був табір терористів в районі пакистанського міста Балакот, надуманою.

В Європейському союзі та Китаї закликали Індію і Пакистан до стриманості.