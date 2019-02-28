Українці, які не могли вилетіти з аеропорту Делі, повернулися додому



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Інших затримок українських рейсів через загострення військового протистояння між Пакистаном та Індією не було

Літак рейсу МАУ PS392 повернувся до Києва вчора о 21:59

Літак з українцями повернувся до Києва з Індії. Про це повідомили у прес-службі МАУ.

Як зазначається, пілоти не могли вилетіти з аеропорту Делі через загострення військового конфлікту між Пакистаном та Індією.

«Наразі літак рейсу МАУ PS392 повернувся до Києва вчора о 21:59 за місцевим часом», - повідомили УНН.

Варто додати, що ніяких інших затримок українських рейсів через загострення військового протистояння між Пакистаном та Індією не було.

Вчора, 27 лютого, повідомлялося, що внаслідок загострення військового протистояння між Пакистаном та Індією повітряний простір над Пакистаном був закритий для польотів тому рейс, що прямував до Києва з Міжнародного аеропорту Делі, прибуде в столицю зі значною затримкою.

Нагадаємо, 27 лютого ВПС Пакистану збили два індійських літаки в результаті різкої ескалації, що сталася через один день після того, як ВПС Індії бомбардували тренувальний табір терористів в Пакистані.

Внаслідок цього уряди Індії і Пакистану закрили повітряний простір над прикордонними областями для здійснення польотів.