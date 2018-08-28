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    В NASA склали мапу дрібних частинок сміття в атмосфері Землі

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    В NASA склали мапу дрібних частинок сміття в атмосфері Землі

    Мапу розробили на основі даних із супутників і наземних обсерваторій.

    Науковці на основі даних із супутників і наземних обсерваторій склали мапу хмар пилу, що складається з невидимих оком дрібних частинок, які ширяють над поверхнею Землі.

    Як йдеться на сайті агентства, мапу розробили на основі даних із супутників і наземних обсерваторій.

    Надземний пил, званий атмосферними аерозолями, складається зі зважених твердих частинок морської солі, сажі, гірських порід і пилу від важкої промисловості та інших елементів.

    Ці хмари невидимі для людського ока, однак найчастіше стають причиною захворювань дихальних шляхів, алергії і токсичних отруєнь.

    Дослідники порівняли зображення із супутників MODIS, Aqua і Terra, а також з Земний обсерваторії НАСА, і склали детальну карту пилових хмар над поверхнею Землі.

    У повідомленні космічного агентства пояснюється, що деякі хмари такого типу формуються через погодні явища. Наприклад, таке походження мають хмари в районі Гаваїв, утворені частинками морської солі, піднятими в повітря тайфуном «Лейн», і хмари біля берегів Японії, які стали результатом активності тайфунів «Сулик» і «Сімарон».

    Над Північною Америкою і Центральною Африкою парять аерозолі іншого типу - вони складаються з частинок, які потрапили в атмосферу в результаті лісових пожеж, причиною яких стала діяльність людини. Ці хмари поступово зміщуються до Атлантичного океану.

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