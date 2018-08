В NASA склали мапу дрібних частинок сміття в атмосфері Землі

Як йдеться на сайті агентства, мапу розробили на основі даних із супутників і наземних обсерваторій.

Надземний пил, званий атмосферними аерозолями, складається зі зважених твердих частинок морської солі, сажі, гірських порід і пилу від важкої промисловості та інших елементів.

Ці хмари невидимі для людського ока, однак найчастіше стають причиною захворювань дихальних шляхів, алергії і токсичних отруєнь.

Дослідники порівняли зображення із супутників MODIS, Aqua і Terra, а також з Земний обсерваторії НАСА, і склали детальну карту пилових хмар над поверхнею Землі.

У повідомленні космічного агентства пояснюється, що деякі хмари такого типу формуються через погодні явища. Наприклад, таке походження мають хмари в районі Гаваїв, утворені частинками морської солі, піднятими в повітря тайфуном «Лейн», і хмари біля берегів Японії, які стали результатом активності тайфунів «Сулик» і «Сімарон».

If you have ever watched smoke billowing from a wildfire or dust blowing in the wind, you've seen aerosols. This visualization uses @NASAEarth satellite data to show the expansive view of the mishmash of particles that dance & swirl through the atmosphere https://t.co/kSeB1jWjmP pic.twitter.com/I9BKFPik01