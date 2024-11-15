Росіяни атакували Одесу, Трамп пообіцяв «розібратись» із війною в Україні: головне за ніч

Російські загарбники в черговий раз обстріляли Одесу, внаслідок атаки є загибла людина та поранені

Росіяни атакували одесу безпілотниками та ракетами. Внаслідок ударів окупантів у місті значні руйнування, є жертви. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 15 листопада, щоб ви були в курсі подій:

Вісім постраждалих, загибла та значні руйнування: наслідки нічної атаки на Одесу

Фото: ДСНС Одеси

Росіяни в черговий раз атакували місто Одеса ракетами та дронами. Є загибла жінка, а також поранено дев'ять людей, серед них дитина. Державна служба з надзвичайних ситуацій показала наслідки удару.

«Наразі відомо про вісьмох поранених внаслідок російської атаки. Серед них – 9-річний хлопчик, він у стані середнього ступеню важкості в лікарні. Також серед постраждалих дорослих 22-річний хлопець у важкому стані, інші поранені у стані середнього ступеню важкості ушпиталені до медичних закладів міста та області. Їм надається вся необхідна допомога», – пишуть новинні Телеграм-канали Одеси.

«Ми з цим розберемося»: Трамп вкотре заявив про закінчення війни в Україні

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Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що війну між Росією та Україною слід припинити. Його адміністрація зосередиться на цьому. Заяву Трампа передає видання CNN.

Виступаючи у Флориді, Трамп висловив своє співчуття через загибель на війні та заявив, що конфлікт необхідно завершити.

«Ми докладемо великих зусиль, щоб працювати з Росією та Україною. Це повинно закінчитися, війна між Росією та Україною повинна припинитися», – сказав Трамп.

США регулярно передаватимуть зброю Україні, щоб встигнути використати $7,1 млрд

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Сполучені Штати Америки мають намір щотижня відправляти Україні партії озброєння, щоб встигнути використати залишок у $7,1 млрд до завершення каденції чинного президента Джо Байдена. Про це проінформувала під час брифінгу заступниця речника Пентагону.

«Поки ми продовжуємо поповнювати наші власні запаси, ви станете свідками подальшого надання озброєння Україні», – заявила Сабріна Сінгх.

До кінця каденції Байдена залишилось менше ніж 70 днів. Заступниця прес-секретаря пояснила, що за цей час Пентагон має виконати величезну роботу, оскільки президент США Джо Байден чітко заявив, що планує відправити в Україну всю допомогу, яку затвердив Конгрес.

Росіяни окупували Рівнопіль та просунулись на кількох напрямках – Deep State

Фото: deepstatemap

Завершився 995-й день повномасштабної війни РФ проти України. Російські загарбники просунулися на сході – ворог окупував Рівнопіль Донецької області. Найінтенсивніші бої ідуть біля Курахово. Про це повідомили аналітики проєкту Deep State.

«Ворог окупував Рівнопіль, а також просунувся біля Плехового, Нової Іллінки, Новодмитрівки, в Петрівці, Антонівці, Вознесенці та Новоселидівці», – повідомили в проєкті.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Ілон Маск зустрівся з послом Ірану в ООН

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Мільярдер Ілон Маск зустрівся з послом Ірану ООН Аміром Саїдою Іравані. Сторони обговорили зниження напруженості між Вашингтоном та Тегераном. Про це повідомляє The New York Times та CNN.

У Нью-Йорку відбулася секретна зустріч між союзником обраного президента США Дональда Трампа та представником Ірану, яка тривала понад годину. Іранські офіційні особи повідомили, що під час розмови обговорювали можливі шляхи зниження напруги між США та Іраном. Вони охарактеризували зустріч як «позитивну» і «хорошу новину». Проте Стівен Чунг, директор з комунікацій Трампа, відмовився підтверджувати чи заперечувати цей факт, заявивши, що команда Трампа не коментує повідомлення про приватні зустрічі.

Засновника Російського добровольчого корпусу та його бійців в РФ заочно засудили до довічного

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У Москві 2-й Західний окружний військовий суд заочно засудив п'ятьох учасників «Російського добровольчого корпусу» (РДК) до довічного ув'язнення у справі про рейд у Брянській області. Про це повідомляє Медіазона.

Вирок було винесено стосовно засновника РДК Дениса Капустіна та бійців підрозділу – актора Кирила Канахіна, відомого за роллю в серіалі «Глухар», Олександра Галанова, Антона Зирянова та Олексія Огурцова. Крім того, суд призначив штрафи: Капустіну – 2,5 млн рублів, Галанову та Канахіну – по 2 млн рублів.

З аеродрому «Оленья» вилетіло вісім бортів Ту-95МС, які можуть нести крилаті ракети

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Зранку, 15 листопада, Росія підняла у небо вісім бомбардувальників Ту-95МС. Вони вилетіли з аеродрому «Оленья». Про це інформують в Телеграм Повітряні сили.

«Відмічається активність 8-ми бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку», – йдеться у повідомленні о 05:57.

У разі ракетної загрози буде повідомлено додатково. Крім того, військові закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.