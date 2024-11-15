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Імпорт електроенергії в Україну під загрозою – нардеп

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Імпорт електроенергії в Україну під загрозою – нардеп
Україна не може повністю використати можливості імпорту через низькі граничні ціни
фото: depositphotos.com

Кучеренко: Україна не може повністю використати можливості імпорту через низькі граничні ціни 

Україна може зіткнутися з дефіцитом електроенергії через проблеми з імпортом, спричинені низькими ціновими обмеженнями (прайс-кепами). Про це заявив Олексій Кучеренко, народний депутат України та колишній міністр з питань ЖКГ.

За словами Кучеренко, Україна не може повністю використати можливості імпорту через низькі граничні ціни на енергоринку.

«Є ще проблеми з імпортом, бо ми не можемо взяти весь обсяг імпорту, оскільки Нацкомісія встановила дуже низький цей прайскеп, розумієте - ціну, цінове обмеження. І бізнесу не цікаво, не має сенсу займатися імпортом, бо він збитковий стає», – пояснив експерт.

Кучеренко зазначив, що Україні дозволено імпортувати до 2,2 гігавати електроенергії, що становить близько 16% від загального споживання. Однак через низькі цінові обмеження комерційні структури не зацікавлені в імпорті.

«Якби ринок не регулювався ціною, вони б купували за якоюсь ціною там і продавали б за вільною ціною. А їх обмежили. Їм сказали, ви можете продавати в Україні електроенергію максимум за от таким прайскепом», – додав він.

Нещодавно директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також наголосив, що для повноцінного імпорту електроенергії з Європейського Союзу Україні необхідно змінити деякі правила на ринку електричної енергії.

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Теги: міністр депутат ринок електроенергія Україна правила Олексій Кучеренко обмеження

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