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Укрзалізниця отримала 1,7 млрд чистого прибутку: що тепер буде з переглядом тарифів?

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Укрзалізниця отримала 1,7 млрд чистого прибутку: що тепер буде з переглядом тарифів?
Виторг УЗ за січень-вересень зріс до 78 млрд грн
фото з відкритих джерел

Укрзалізниця завершила три квартали з чистим прибутком в 1,7 млрд: підвищення тарифів не буде?

Державний монополіст «Укрзалізниця» завершила три квартали 2024 року з показником чистого прибутку в 1,66 млрд грн. Виторг УЗ за січень-вересень зріс до 78 млрд грн – це на 17% більше, ніж було за аналогічний період минулого року.

У минулому році «Укрзалізниці» вдалося вийти на чистий прибуток в сумі 5,2 млрд грн.

Нагадаємо, за перше півріччя 2024 року «Укрзалізниця» отримала прибуток у розмірі 3,1 млрд грн. Однак тодішній голова компанії Євген Лященко спрогнозував, що рік компанія завершить зі збитками, і ініціював перегляд тарифів на вантажні перевезення.

Втім, його прогноз не справдився: це дає змогу Укрзалізниці утримувати тариф на вантажні перевезення на поточному рівні.

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Теги: бюджет перевезення Укрзалізниця

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