15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

В цей день не можна влаштовувати гуляння та танцювати

15 листопада, Європейський день музичної терапії. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників та ісповідників Гурія, Самона, Авіва.

Європейський день музичної терапії

Він був заснований Європейською федерацією музичної терапії (EMTC). Цей день покликаний привернути увагу до важливості музичної терапії, як методу покращення психічного та фізичного здоров'я. Музична терапія використовується для підтримки людей з різними фізичними, емоційними, когнітивними чи соціальними проблемами. Цього дня музичні терапевти в різних країнах Європи проводять семінари, концерти та відкриті сесії, щоб поділитися практиками та показати, як музика може змінювати життя. Вони також прагнуть підвищити обізнаність про професію музичного терапевта, можливості музичної терапії та її значення для суспільства.

День Стіва Ірвіна

фото з відкритих джерел

Його створили на честь відомого австралійського натураліста та захисника дикої природи Стіва Ірвіна. Ірвін здобув світову популярність як "Мисливець на крокодилів" завдяки своїй телевізійній програмі, у якій з ентузіазмом досліджував світ тварин. Його сміливість і пристрасна любов до природи надихнули мільйони людей по всьому світу. Цей день було започатковано сім’єю Стіва Ірвіна, щоб вшанувати його життя, продовжити його справу та підвищити обізнаність про захист природи. В рамках Дня Стіва Ірвіна люди носять захисний колір Ірвіна — хакі, щоб підтримати дикі види та брати участь у заходах для збору коштів на збереження середовища існування диких тварин. Благодійний фонд Австралійського зоопарку, заснований родиною Ірвіна, підтримує охоронні проєкти, реабілітацію дикої природи та освітні ініціативи, спрямовані на захист довкілля.

Всесвітній день вазектомії

Заснований 2012 року, цей день зазвичай включає просвітницькі кампанії, безкоштовні або субсидовані вазектомії в різних країнах, інформаційні семінари та заходи для обговорення міфів і фактів про вазектомію. Ініціатори прагнуть розвіяти страхи й хибні уявлення, адже вазектомія є малоінвазивною процедурою, яка не впливає на здоров’я або статеву функцію чоловіка.

Міжнародний день протидії булінгу

фото з відкритих джерел

Цей день створений для привернення уваги до проблеми булінгу та підвищення обізнаності про її негативні наслідки для психічного здоров’я та емоційного благополуччя. Організації, школи, громадські ініціативи проводять різноманітні заходи: семінари, флешмоби, лекції, групові обговорення, створення мотиваційних відео та розробку антибулінгових програм. Багато акцій спрямовані на розвиток емпатії, підтримки, навичок мирного вирішення конфліктів і просування толерантності.

Міжнародний день сиру і хліба

фото з відкритих джерел

Цей день присвячений поєднанню двох традиційних і всесвітньо улюблених продуктів — хліба та сиру, які вважаються основою багатьох культур і кухонь. Їхня історія налічує тисячоліття, і кожен регіон світу має свої унікальні види сиру та хліба, які часто є національним надбанням.

Яке церковне свято 15 листопада

фото з відкритих джерел

15 листопада в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників та ісповідників Гурія, Самона, Авіва. Гурій і Самон жили в місті Едесі (сучасна Шанлиурфа, Туреччина) в III столітті під час правління римського імператора Діоклетіана. Вони були християнами і активно поширювали християнське вчення, проповідували серед місцевих жителів. За це їх було арештовано і піддано катуванням. Пропонували зректися віри, але обидва мужньо відмовилися це зробити, залишаючись вірними Христу. Гурія і Самона засудили до смертної кари, і вони прийняли мученицьку смерть, показавши приклад стійкості й відданості християнським ідеалам. Авів жив у IV столітті і служив дияконом в Едесі. За імператора Лікінія також зазнав переслідувань за свою віру. Як і Гурій та Самон, Авів відмовився зректися християнства. Його було піддано жорстоким катуванням і згодом спалено живцем.

Що не можна робити сьогодні

Не слід відмовляти у допомозі, коли вас просять про неї.

Не можна їсти м'ясні, молочні страви, бо почався Різдвяний піст.

Не варто влаштовувати гуляння, співати і танцювати.

Народні прикмети і традиції

погожий, але похмурий – до поганої погоди в травні;

іржуть коні – до гарної погоди;

випало і лежить багато снігу – до великого урожаю наступного року;

поривчастий вітер – до Миколая (6 грудня) протримається така погода.

Пам’ятні дати

1492 рік – Христофор Колумб вперше описує тютюн, який вживали індіанці;

1837 рік – публікують систему стенографії;

1881 рік – патент на повітроплавальний снаряд отримує Олександр Можайський;

1884 рік – у Берліні відкривається Міжнародна конференція 14 держав з африканських питань, яка стає одним із етапів боротьби колоніальних країн за поділ Африки;

1887 рік – Карл Гесснер отримує патент на цинкову батарейку;

1889 рік – у Бразилії внаслідок військового перевороту повалюють імператора Педру II, країна стає республікою;

1904 рік – отримано патент на бритву зі змінними лезами;

1918 рік – розпочинається очолюване Директорією повстання проти влади гетьмана Павла Скоропадського;

1919 рік – за спільним рішенням Директорії та уряду УНР члени Директорії Федір Швець та Андрій Макаренко виїзджають з дипломатичними дорученнями за кордон, передавши всю повноту влади Симонові Петлюрі;

1920 рік – у Женеві відбувається перше засідання Асамблеї Ліги Націй, створеної 1919 року;

1940 рік – понад 500 літаків люфтваффе проводять масоване 10-годинне бомбування міста Ковентрі (Coventry, Велика Британія);

1945 рік – в Аугсбурзі групою українських вчених, що перебували в еміграції, засновується Українська вільна академія наук;

1957 рік – відбувається перший політ міжконтинентального пасажирського літака Ту-144;

1960 рік – в море виходить перший американський підводний човен класу типу «Джордж Вашингтон» з ядерними ракетами на борту;

1971 рік – фірма Intel випускає перший мікропроцесор Intel 4004;

2004 рік – на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України відбуваються перші відкриті дебати кандидатів на пост президента України – Віктора Ющенка та Віктора Януковича.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Пилип.