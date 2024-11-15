Норвегія не надаватиме притулок біженцям із кількох областей України

Норвегія обмежить надання притулку деяким громадянам України

У Норвегії припиняється автоматичне надання притулку всім українським біженцям. Це стосується громадян, які прибуватимуть до північної країни із західної частини України. Таку заяву зробила міністерка юстиції Норвегії Емілія Енгер Мель, передає прес-служба уряду країни.

«У майбутньому до шукачів притулку з України ставитимуться більш рівно з іншими біженцями. Схема колективного захисту тепер спрямована точніше на тих, хто має потребу в захисті», – підкреслила вона.

Відтепер заявники з Львівської, Волинської, Тернопільської, Рівненської, Івано-Франківської та Закарпатської областей розглядатимуться в індивідуальному порядку. Це пов'язано з тим, що ці регіони вважаються безпечними та розміщені далеко від лінії фронту.

«Норвегія не може прийняти непропорційно велику частку переміщених осіб порівняно з аналогічними країнами», – заявила Енгер Мель.

Таке рішення міністерка пояснила тим, що біженці створюють навантаження на житлове господарство, охорону здоров'я та школи в деяких містах Норвегії. До того ж частку, яка зростає, серед українців складають чоловіки призовного віку.

Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення Норвегія прийняла 85 тис. українських біженців.

Нагадаємо, раніше у Норвегії почався індивідуальний розгляд заяв українців, які просять про притулок. У разі відмови з країни можуть попросити виїхати сотні українських громадян, на яких не поширюється колективний захист.

До слова, кожен третій український біженець у Норвегії вже визначився, що не повернеться до України. Про це йдеться у дослідження Oslo Met, яке відстежує думку українських біженців про життя в Норвегії, яке опублікувало місцеве видання NRK.

Нагадаємо, Міністерство юстиції Норвегії видало інструкцію Директорату імміграції (UDI), що змінює умови для українців, які шукають притулку у Норвегії.