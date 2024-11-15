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Повітряні сили інформуватимуть про тривоги у Viber

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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Повітряні сили інформуватимуть про тривоги у Viber
Viber є безпечним і не підлягає російському контролю
Фото з відкритих джерел

Додатково інформувати українців про повітряну небезпеку у Viber почнуть з 19 листопада

Оскільки доля Telegram в Україні залишається невизначеною, Повітряні сили України шукають додаткові канали, аби оперативно інформувати про повітряні небезпеки. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив начальник служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, наразі Повітряні сили інформують населення про загрози з повітря через Telegram та WhatsApp. З огляду на те, що користування месенджером Telegram в Україні обмежують, військові напрацьовують комунікацію через інші майданчики.

«У Мінцифри запевнили, що Viber є безпечним і не підлягає російському контролю», – написав Ігнат.

Додатково інформувати українців про повітряну небезпеку у Viber почнуть з 19 листопада цього року.

Нагадаємо, 19 вересня на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки прийняли рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об’єктах критичної інфраструктури. 

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Теги: війна Повітряні сили ЗСУ небезпека Юрій Ігнат

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