Суд не продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку

Під час засідання Тищенко звернувся до судді й сказав, що нібито у мережі шириться інформація про їхнє «кумівство»

Сьогодні, 14 листопада, Печерський райсуд Києва не зміг визначитись з продовженням запобіжного заходу для нардепа Миколи Тищенка, підозрюваного у незаконному позбавленні волі військовослужбовця у Дніпрі. Про це повідомляє Суспільне.

16 листопада термін дії тримання під домашнім арештом для Тищенка спливає.

Прокурор Іван Столяр зауважив, що засідання щодо продовження запобіжного заходу для нардепа мало б відбутися ще 8 листопада. Однак його кілька разів переносили, бо Тищенко не з'являвся. Сторона обвинувачення розцінює такі дії, як затягування процесу, аби дотягнути до 16 листопада і залишитися без запобіжного заходу.

Також під час засідання Тищенко звернувся до судді й сказав, що нібито у мережі шириться інформація про їхнє «кумівство»: «В інтернеті таке вже пишуть. Я не хочу, аби хтось вважав, що ми в родинних зв'язках. Що ми куми. Я не хочу цього чути. І хочу, аби мої адвокати захищали мою гідність та честь. Я ж сам не проти, щоб ви були моєю кумою».

Однак, нардеп не показав, де пишуть про їх «кумівство» із суддею.

Зазначається, що 15 листопада суд продовжить засідання з розгляду клопотання захисника нардепа щодо відводу судді.

Нагадаємо, що народного депутата Миколу Тищенка, який зобов'язаний перебувати під цілодобовим домашнім арештом та носити електронний браслет, помітили на вулицях Києва. У своєму Telegram-каналі Микола Тищенко прокоментував це.

У вересні суд продовжив запобіжний захід, то Тищенко мав залишатися під цілодобовим домашнім арештом ще щонайменше два місяці. Також нардеп має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти. Політику заборонено відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Раніше народному депутату України Миколі Тищенку було повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Під час обшуку у помешканні народного депутата Миколи Тищенка він розбив свій мобільний телефон об стіл і відмовився у суді пояснити причини цього рішення.

Згодом народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова з позивним Син. Він заявив, що військовий нібито є «начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».