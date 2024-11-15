Головна Новини
search button user button menu button

По всій країні дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 15 листопада

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
По всій країні дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 15 листопада
Прогноз погоди на 15 листопада
Фото: glavcom.ua

На дорогах України очікується ожеледиця

В Україні 15 листопада очікується дощова погода. У більшості регіонів в першій половині дня прогнозують мокрий сніг та ожеледицю. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде західним, 5-10 м/с.

На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця. Переважно західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі триматиметься в межах +3...-2 °С. Удень потеплішає до 0...+5 °С, а в південній частині – до +4...+9 °С. 

Прогноз погоди на 15 листопада
Прогноз погоди на 15 листопада
Фото: Укргідрометцентр

На Київщині хмарно. Очікуються невеликий мокрий сніг і дощ. Швидкість переважно західного вітру становитиме 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до +3...-2 °С, а вдень потеплішає до 0...+5 °С. У столиці вночі буде близько 0 °С, а вдень +1...+3 °С.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди повітря вітер погода Київ Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники на місці удару окупантів у Харкові
Зеленський відреагував на нічні атаки ворога
8 листопада, 10:33
Олександр Міщенко став новим заступником очільника МЗС
Уряд призначив міністру закордонних справ нового заступника
1 листопада, 20:31
Валерій Залужний показав фото із Дмитром Коцюбайлом
Залужний щемливо звернувся до загиблого Да Вінчі у день його народження
1 листопада, 18:54
Машиніст електропотяга застосував сигнали та екстрене гальмування, однак зіткнення уникнути не вдалося
Під Києвом поїзд збив 40-річного чоловіка
30 жовтня, 21:15
Під час гасіння пожежі евакуйовано 18 осіб
Нічна атака на Київ: з’явилися фото та відео наслідків
30 жовтня, 05:21
Україна та Індія планують оборонне співробітництво
Україна та Індія розглядають можливість оборонної співпраці – Мінстратегпром
27 жовтня, 03:16
Синоптики прогнозують теплий день у столиці: наскільки прогріється повітря
Синоптики прогнозують теплий день у столиці: наскільки прогріється повітря
22 жовтня, 07:09
У Стамбулі Андрій Сибіга проведе низку переговорів та відвідає оборонно-промислову виставку
Андрій Сибіга здійснить візит до Туреччини: названо дату та мету
20 жовтня, 13:56
У Кривому Розі пошкоджено житлові будинки та транспорт
Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла (фото)
20 жовтня, 08:52

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Лавров про ініціативи Трампа щодо завершення війни: Мінські угоди, тільки в новій упаковці
82K
Курахівський плацдарм ЗСУ доживає останні дні
9248
Меджліс зробив заяву про «компроміси» щодо українських територій
7704
Одержувачі держвиплат залишаться у виграші від кризи в Німеччині
6813
Суд не продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку
6236
Офіцер, викладач Національної академії сухопутних військ. Згадаймо Олександра Федоріва

Новини

По всій країні дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 15 листопада
Сьогодні, 06:00
15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Жах війни та героїзм лікарів: The Economist про підземний шпиталь «Сталевого фронту» Ахметова
Вчора, 15:12
Федерація роботодавців перелічила негативні наслідки зупинки бронювання
Вчора, 12:10
Україна та США обговорюють розширення потужностей Хмельницької АЕС
Вчора, 10:55
На аукціоні продадуть останню Ferrari Міхаеля Шумахера
Вчора, 07:25

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua