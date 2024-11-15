По всій країні дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 15 листопада

На дорогах України очікується ожеледиця

В Україні 15 листопада очікується дощова погода. У більшості регіонів в першій половині дня прогнозують мокрий сніг та ожеледицю. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде західним, 5-10 м/с.

На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця. Переважно західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі триматиметься в межах +3...-2 °С. Удень потеплішає до 0...+5 °С, а в південній частині – до +4...+9 °С.

Прогноз погоди на 15 листопада Фото: Укргідрометцентр

На Київщині хмарно. Очікуються невеликий мокрий сніг і дощ. Швидкість переважно західного вітру становитиме 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до +3...-2 °С, а вдень потеплішає до 0...+5 °С. У столиці вночі буде близько 0 °С, а вдень +1...+3 °С.