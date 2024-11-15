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Втрати ворога станом на 15 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 15 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 996-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1520 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 15 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 15 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 15 листопада втратила:

  • особового складу ‒ близько 717590 (+1520) осіб,
  • танків ‒ 9330 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18968 (+21) од,
  • артилерійських систем – 20492 (+20) од,
  • РСЗВ – 1252 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 999 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18886 (+34),
  • крилаті ракети ‒ 2641 (+1),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29167 (+77) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3645 (+16).
Втрати ворога станом на 15 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 15 листопада:

  • у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 10 суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них жодне не рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 15 листопада
Активність флоту окупантів станом на 15 листопада
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 996-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, окупанти за допомогою броньованих машин та танків значно просунулись до околиць Куп'янська, але закріпитись у місті росіянам не вдалось. 

До слова, завершився 995-й день повномасштабної війни РФ проти України. Російські загарбники просунулися на сході – ворог окупував Рівнопіль Донецької області. Найінтенсивніші бої ідуть біля Курахово.

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Теги: війна Генштаб ЗСУ окупанти втрати

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