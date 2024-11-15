Втрати ворога станом на 15 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 996-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1520 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 15 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 15 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 15 листопада втратила:

особового складу ‒ близько 717590 (+1520) осіб,

танків ‒ 9330 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 18968 (+21) од,

артилерійських систем – 20492 (+20) од,

РСЗВ – 1252 (+0) од,

засоби ППО ‒ 999 (+2) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18886 (+34),

крилаті ракети ‒ 2641 (+1),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 29167 (+77) од,

спеціальна техніка ‒ 3645 (+16).

Активність флоту окупантів станом на 15 листопада:

у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 10 суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – шість суден, з них жодне не рухалось з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 15 листопада інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 996-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, окупанти за допомогою броньованих машин та танків значно просунулись до околиць Куп'янська, але закріпитись у місті росіянам не вдалось.

До слова, завершився 995-й день повномасштабної війни РФ проти України. Російські загарбники просунулися на сході – ворог окупував Рівнопіль Донецької області. Найінтенсивніші бої ідуть біля Курахово.