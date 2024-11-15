Втрати ворога станом на 15 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1520 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 15 листопада 2024 року.
Втрати Росії у війні на 15 листопада 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 15 листопада втратила:
- особового складу ‒ близько 717590 (+1520) осіб,
- танків ‒ 9330 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18968 (+21) од,
- артилерійських систем – 20492 (+20) од,
- РСЗВ – 1252 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 999 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18886 (+34),
- крилаті ракети ‒ 2641 (+1),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29167 (+77) од,
- спеціальна техніка ‒ 3645 (+16).
Активність флоту окупантів станом на 15 листопада:
- у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 10 суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них жодне не рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 996-й день повномасштабної війни в Україні.
Нагадаємо, окупанти за допомогою броньованих машин та танків значно просунулись до околиць Куп'янська, але закріпитись у місті росіянам не вдалось.
До слова, завершився 995-й день повномасштабної війни РФ проти України. Російські загарбники просунулися на сході – ворог окупував Рівнопіль Донецької області. Найінтенсивніші бої ідуть біля Курахово.
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