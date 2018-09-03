В Норвегії розслідують зникнення соратника Ассанжа
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Ар'єн Кампхьойс зник ще 20 серпня
В поліції Норвегії повідомили про розслідування зникнення Ар'єна Кампхьойса, який є соратником засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Запис про дивне зникнення експерта з кібербезпеки з'явилась в мікроблозі видання у Twitter.
Востаннє Кампхьойса бачили 20 серпня 2018 року, в той час коли він покидав готель у місті Будьо на півночі Норвегії. У нього був білет на рейс до Тронхейма, який знаходився в 700 км й дорога займала близько 10 годин. Вважається, що він міг зникнути в місті, або в під час поїздки на потягу.
В поліції повідомили, що їм невідомо місцезнаходження громадянина Нідерландів й департамент хоче утриматись від можливих спекуляцій щодо того, що могло трапитись з соратником Ассанжа.
Нагадаємо, Ассанж перебуває в посольстві Еквадору в Лондоні з 2012 року. Якщо засновник WikiLeaks залишить будівлю посольства, йому загрожує екстрадиція до США і 35 років в'язниці або смертна кара за публікацію секретних документів Держдепартаменту.
Джуліан Ассанж - австралійський журналіст, який заснував у 2006 році організацію WikiLeaks, на сайті якої розміщені секретні документи і матеріали, які викривають різних світових лідерів.