В Норвегії розслідують зникнення соратника Ассанжа



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Ар'єн Кампхьойс зник ще 20 серпня

В поліції Норвегії повідомили про розслідування зникнення Ар'єна Кампхьойса, який є соратником засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Запис про дивне зникнення експерта з кібербезпеки з'явилась в мікроблозі видання у Twitter.

Востаннє Кампхьойса бачили 20 серпня 2018 року, в той час коли він покидав готель у місті Будьо на півночі Норвегії. У нього був білет на рейс до Тронхейма, який знаходився в 700 км й дорога займала близько 10 годин. Вважається, що він міг зникнути в місті, або в під час поїздки на потягу.

В поліції повідомили, що їм невідомо місцезнаходження громадянина Нідерландів й департамент хоче утриматись від можливих спекуляцій щодо того, що могло трапитись з соратником Ассанжа.

Нагадаємо, Ассанж перебуває в посольстві Еквадору в Лондоні з 2012 року. Якщо засновник WikiLeaks залишить будівлю посольства, йому загрожує екстрадиція до США і 35 років в'язниці або смертна кара за публікацію секретних документів Держдепартаменту.

Джуліан Ассанж - австралійський журналіст, який заснував у 2006 році організацію WikiLeaks, на сайті якої розміщені секретні документи і матеріали, які викривають різних світових лідерів.

У 2010 році шведські правоохоронні органи звинуватили Ассанжа в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні і звернулися до Великої Британії з вимогою про екстрадицію.