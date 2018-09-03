  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Норвегії розслідують зникнення соратника Ассанжа

    • Розсилка
    В Норвегії розслідують зникнення соратника Ассанжа

    Ар'єн Кампхьойс зник ще 20 серпня

    В поліції Норвегії повідомили про розслідування зникнення Ар'єна Кампхьойса, який є соратником засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

    Про це повідомляє Deutsche Welle

    Запис про дивне зникнення експерта з кібербезпеки з'явилась в мікроблозі видання у Twitter.

    Востаннє Кампхьойса бачили 20 серпня 2018 року, в той час коли він покидав готель у місті Будьо на півночі Норвегії. У нього був білет на рейс до Тронхейма, який знаходився в 700 км й дорога займала близько 10 годин. Вважається, що він міг зникнути в місті, або в під час поїздки на потягу.

    В поліції повідомили, що їм невідомо місцезнаходження громадянина Нідерландів й департамент хоче утриматись від можливих спекуляцій щодо того, що могло трапитись з соратником Ассанжа.

    Нагадаємо, Ассанж перебуває в посольстві Еквадору в Лондоні з 2012 року. Якщо засновник WikiLeaks залишить будівлю посольства, йому загрожує екстрадиція до США і 35 років в'язниці або смертна кара за публікацію секретних документів Держдепартаменту.

    Джуліан Ассанж - австралійський журналіст, який заснував у 2006 році організацію WikiLeaks, на сайті якої розміщені секретні документи і матеріали, які викривають різних світових лідерів.

    У 2010 році шведські правоохоронні органи звинуватили Ассанжа в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні і звернулися до Великої Британії з вимогою про екстрадицію.
    У 2012 році британський суд постановив заарештувати і видати Ассанжа Стокгольму. Тоді творець WikiLeaks сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, отримав притулок і досі не покидав його територію. У 2017 році Ассанж отримав паспорт Еквадору. Сам Ассанж вважає, що Швеція має намір видати його США, де йому загрожує довічне ув'язнення за публікацію WikiLeaks секретних документів.
    США екстрадиція WikiLeaks
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ