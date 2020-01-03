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    В Норвегії зафіксували температурний рекорд - 19 градусів тепла

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    В Норвегії зафіксували температурний рекорд - 19 градусів тепла

    Температура на 25 градусів вища, ніж у середньому у січні в Норвегії

    У селі Сундалсора на заході Норвегії 2 січня зафіксували +19 градусів.

    Про це повідомляє ВВС.

    Це рекордно високий показник і на 25 градусів вищий, ніж у середньому в цей місяць по країні.

    За словами мера муніципалітету Раума Івон Уолд, люди виходили на вулицю в одних футболках і плавали в морі замість того, щоб кататися на лижах.

    Уолд і сама поплавала в морі цього дня.

    Метеоролог BBC Пітер Макеворд розповів, що попередній січневий максимум у Сундалсорі становив +17,4 градусів. Він пояснив, що причина надзвичайно високої температури в селі криється в його розташуванні. Село стоїть на схилі, а тому часто зазнає впливу фенів - сильних, поривчастих, теплих і сухих місцевих вітрів, що дмуть із гір у долини.

    Це не вперше в Сундалсорі спостерігаються незвичайно теплі зими для скандинавської країни. Село раніше встановлювало температурні рекорди грудня (+18,3 градусів) і січня (+18,9 градусів).

    рекорд село
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