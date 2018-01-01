В ОБСЄ озвучили кількість жертв серед цивільних на Донбасі за 2017 рік
- Сьогодні, 11:56
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Минулого року спостерігачі ОБСЄ зареєстрували понад 401 тисячу порушень припинення вогню
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала, що страждання цивільного населення у 2017 році було більшим, ніж у 2016-му. Про це заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александер Хуг в інтерв'ю DW.
«Кількість жертв серед цивільних 2017-го склала 478 осіб, з яких були вбиті 86, інші отримали поранення, проти 442 осіб 2016 року, з яких 88 загинули. Їх може бути більше, це лише ті, щодо кого ми змогли підтвердити інформацію», - повідомив він.
Крім того, минулого року спостерігачі ОБСЄ зареєстрували понад 401 тисячу порушень припинення вогню. «Це приголомшлива цифра. Це має змінитися. І це можливо, бо ми бачили минулого року чотири рази, що коли сторони вирішують не стріляти, настає відносна тиша», - зазначив Хуг.
Як повідомлялося, Хуг заявив, що за 2017 рік Збройні сили України та російсько-окупаційні війська на Донбасі не лише не скоротили кількість обстрілів, але переносили свої позиції вперед, що лише посилює напруження.