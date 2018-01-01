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    В ОБСЄ озвучили кількість жертв серед цивільних на Донбасі за 2017 рік

    Минулого року спостерігачі ОБСЄ зареєстрували понад 401 тисячу порушень припинення вогню
    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала, що страждання цивільного населення у 2017 році було більшим, ніж у 2016-му. Про це заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александер Хуг в інтерв'ю DW. «Кількість жертв серед цивільних 2017-го склала 478 осіб, з яких були вбиті 86, інші отримали поранення, проти 442 осіб 2016
    • Сьогодні, 11:56
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    Страждання мирних жителів Донбасу посилилося
    Страждання мирних жителів Донбасу посилилося

    Минулого року спостерігачі ОБСЄ зареєстрували понад 401 тисячу порушень припинення вогню

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала, що страждання цивільного населення у 2017 році було більшим, ніж у 2016-му. Про це заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александер Хуг в інтерв'ю DW.

    «Кількість жертв серед цивільних 2017-го склала 478 осіб, з яких були вбиті 86, інші отримали поранення, проти 442 осіб 2016 року, з яких 88 загинули. Їх може бути більше, це лише ті, щодо кого ми змогли підтвердити інформацію», - повідомив він.

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    Крім того, минулого року спостерігачі ОБСЄ зареєстрували понад 401 тисячу порушень припинення вогню. «Це приголомшлива цифра. Це має змінитися. І це можливо, бо ми бачили минулого року чотири рази, що коли сторони вирішують не стріляти, настає відносна тиша», - зазначив Хуг.

    Як повідомлялося, Хуг заявив, що за 2017 рік Збройні сили України та російсько-окупаційні війська на Донбасі не лише не скоротили кількість обстрілів, але переносили свої позиції вперед, що лише посилює напруження.

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