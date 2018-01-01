Сторони на Донбасі скоротили відстань між позиціями - ОБСЄ

Місія ОБСЄ зафіксувала, що у 2017 році сторони наблизилися одна до одної

За 2017 рік Збройні сили України та російсько-окупаційні війська на Донбасі не лише не скоротили кількість обстрілів, але переносили свої позиції вперед, що лише посилює напруження. Про це заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александер Хуг в інтерв'ю DW. «Минулого року місія бачила появу нових окопів, особливо у спокійніші періоди.



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Спостерігачі місії ОБСЄ на Донбасі

Місія ОБСЄ зафіксувала, що у 2017 році сторони наблизилися одна до одної

За 2017 рік Збройні сили України та російсько-окупаційні війська на Донбасі не лише не скоротили кількість обстрілів, але переносили свої позиції вперед, що лише посилює напруження. Про це заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александер Хуг в інтерв'ю DW.

«Минулого року місія бачила появу нових окопів, особливо у спокійніші періоди. Сторони використовували цей час не для розведення сил та відведення озброєння, а готувалися до більшого насильства, копаючи окопи, іноді переносячи вперед позиції та тримаючи важку зброю там, де вона не повинна бути. За 2017 рік ми бачили понад 4000 одиниць важкого озброєння там, де його не повинно бути за Мінськими угодами. Але відбуватися має інше: затишшя повинно бути нагодою для сторін відвести зброю та розвести позиції. І це має відбуватися «дзеркальним чином», - розповів він.

За його словами, відстань між позиціями змінилася у 2017 році. «Не в одному місці ми бачили, що вони наблизилися одна до одної. Кожного разу, як сторони переміщують свої позиції ближче одна до одної, ми фіксуємо збільшення напруження, яке часто виливається у насильство», - заявив Хуг.

Як повідомлялося, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за добу зафіксували близько 200 вибухів у Донецькій області.