В ОБСЄ засудили обстріл будівлі телеканалу 112
ОБСЄ закликає українську владу ретельно розслідувати напад і притягнути до відповідальності винних
Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив постріл з гранатомета у будівлю телеканалу «112 Україна» у Києві.
Відповідна заявив розміщена на сайті ОБСЄ.
«Я засуджую сьогоднішній напад на будівлю телеканалу 112 у Києві. Сподіваюся, ніхто не був поранений, але з таким насильством і погрозами проти ЗМІ не можна миритися. Це неприйнятний акт залякування, який міг би мати драматичні наслідки. Я закликаю українську владу ретельно розслідувати цей напад і притягнути до відповідальності винних у цьому злочин», - зазначив Дезір..
Також він привітав швидку реакцію правоохоронних органів щодо даної ситуації.
Нагадаємо, у Києві вночі на 13 липня двоє невідомих з гранатомета обстріляли будівлю телеканалу 112 на вулиці Дегтярівська, 21Г. Поліція кваліфікує подію як терористичний акт.