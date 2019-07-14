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    В ОБСЄ засудили обстріл будівлі телеканалу 112

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    Вночі 13 липня двоє невідомих&nbsp;з гранатомета обстріляли&nbsp;будівлю телеканалу 112&nbsp; - В ОБСЄ засудили обстріл будівлі телеканалу 112
    Вночі 13 липня двоє невідомих з гранатомета обстріляли будівлю телеканалу 112 

    ОБСЄ закликає українську владу ретельно розслідувати напад і притягнути до відповідальності винних

    Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив постріл з гранатомета у будівлю телеканалу «112 Україна» у Києві.

    Відповідна заявив розміщена на сайті ОБСЄ.

    «Я засуджую сьогоднішній напад на будівлю телеканалу 112 у Києві. Сподіваюся, ніхто не був поранений, але з таким насильством і погрозами проти ЗМІ не можна миритися. Це неприйнятний акт залякування, який міг би мати драматичні наслідки. Я закликаю українську владу ретельно розслідувати цей напад і притягнути до відповідальності винних у цьому злочин», - зазначив Дезір..

    Також він привітав швидку реакцію правоохоронних органів щодо даної ситуації.

    Нагадаємо, у Києві вночі на 13 липня двоє невідомих з гранатомета обстріляли будівлю телеканалу 112 на вулиці Дегтярівська, 21Г. Поліція кваліфікує подію як терористичний акт.

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