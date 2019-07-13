  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Будівлю телеканалу 112 обстріляли з гранатомета

    • Розсилка
    У результаті обстрілу ніхто не постраждав - Будівлю телеканалу 112 обстріляли з гранатомета
    У результаті обстрілу ніхто не постраждав

    Поліція кваліфікує подію як терористичний акт

    У Києві вночі на 13 липня двоє невідомих з гранатомета обстріляли будівлю телеканалу 112 на вулиці Дегтярівська, 21Г.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Читайте також

    Зазначається, що поліція кваліфікує подію як терористичний акт.

    «О 3:40 в поліцію надійшло повідомлення про те, що місцеві жителі почули звук, схожий на вибух, на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі міста. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи територіального та Головного управлінь поліції, вибухотехніки, кінологи та екіпажі патрульних», - йдеться у повідомленні.

    Поліцейські на місці події виявили пошкоджений фасад будівлі і оточили територію, прилеглу до місця злочину. Під час відпрацювання знайшли відстріляний тубус гранатомета, що направлять на проведення експертизи.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Будівлю телеканалу 112 обстріляли з гранатомета
    Будівлю телеканалу 112 обстріляли з гранатомета
    Будівлю телеканалу 112 обстріляли з гранатомета
    Будівлю телеканалу 112 обстріляли з гранатомета
    Будівлю телеканалу 112 обстріляли з гранатомета

    «У результаті обстрілу ніхто не постраждав. У столиці введена спеціальна поліцейська операція із затримання стрілка. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. В даний час зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння правопорушення, а також мотиви його вчинення», - йдеться у повідомленні.

    Всі зібрані матеріали передано до Служби безпеки України для подальшого розслідування.

     

     

    Читайте також
    вибух телебачення Київ обстріл розслідування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ