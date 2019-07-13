Будівлю телеканалу 112 обстріляли з гранатомета



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У результаті обстрілу ніхто не постраждав

Поліція кваліфікує подію як терористичний акт

У Києві вночі на 13 липня двоє невідомих з гранатомета обстріляли будівлю телеканалу 112 на вулиці Дегтярівська, 21Г.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що поліція кваліфікує подію як терористичний акт.

«О 3:40 в поліцію надійшло повідомлення про те, що місцеві жителі почули звук, схожий на вибух, на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі міста. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи територіального та Головного управлінь поліції, вибухотехніки, кінологи та екіпажі патрульних», - йдеться у повідомленні.

Поліцейські на місці події виявили пошкоджений фасад будівлі і оточили територію, прилеглу до місця злочину. Під час відпрацювання знайшли відстріляний тубус гранатомета, що направлять на проведення експертизи.

«У результаті обстрілу ніхто не постраждав. У столиці введена спеціальна поліцейська операція із затримання стрілка. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. В даний час зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння правопорушення, а також мотиви його вчинення», - йдеться у повідомленні.

Всі зібрані матеріали передано до Служби безпеки України для подальшого розслідування.