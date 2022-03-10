В очікуванні окупанта. Кривий Ріг взявся за евакуацію мешканців

В Україні триває 15 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Це необхідно задля стримування ворога на підступах до міста

Військова адміністрація Кривого Рогу 10 березня розпочала евакуацію мешканців мікрорайону Інгулець. Про це повідомляється на сайті міської влади.

«У зв’язку з можливим наближенням ворогу, за командою Збройних Сил України військовою адміністрацією Кривого Рогу прийнято рішення рекомендувати жителям Інгульця переїхати в північну частину міста. Для безпеки вашого життя краще евакуюватися до Північних районів міста – Саксаганського, Покровського та Тернівського», – сказано в офіційному зверненні.

Перевезення містян здійснюється тролейбусами та автобусами.

Нагадаємо, в Україні триває 15 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією. Російська армія втратила понад 12 тис. солдат і 2374 одиниці різної техніки.