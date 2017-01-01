В Одесі «помічники» губернатора вибивали гроші з підприємств

Шахраї представлялись членами благодійних фондів і просили пожертвувати кошти на рахунки їх організацій

В Одесі зграя шахраїв, представляючись чиновниками ОДА, просили керівників місцевих підприємств переводити гроші на рахунки фіктивних благодійних організацій. Про це стало відомо з матеріалів кримінального провадження передає видання 368.media. Низка одеських підприємств, а саме: держпідприємство «Куліндорівський комбінат



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Шахраї представлялись членами благодійних фондів і просили пожертвувати кошти на рахунки їх організацій

В Одесі зграя шахраїв, представляючись чиновниками ОДА, просили керівників місцевих підприємств переводити гроші на рахунки фіктивних благодійних організацій. Про це стало відомо з матеріалів кримінального провадження передає видання 368.media.

Низка одеських підприємств, а саме: держпідприємство «Куліндорівський комбінат хлібопродуктів», ПП «Промінь», ТОВ «Моторсервіс» - отримали телефонні дзвінки від осіб, які представлялися радниками або помічниками одеського губернатора і просили переказати гроші на рахунки благодійних організацій «Благодійний фонд« Громада Україна» і «Благодійний фонд «Захист громадян».

Встановлено, що дзвінки здійснювалися з різних телефонних номерів і на електронну адресу підприємств шахраї надсилали листи з вимогами надати грошову допомогу, де вказувалися реквізити благодійних організацій.

«Благодійний фонд «Громада України» зареєстрований у Києві по вул. Сагайдачного, 24 в квітні 2017 року жителем Кривого Рогу Віталієм Косяком. Він же і керує фондом.

«Благодійний фонд «Захист громадян» також зареєстрований в квітні 2017 року Києві по вул. Мечникова, 14/1. Засновником і керівником фонду значиться житель села Морозівка Вінницької області Ярослав Моргун.

Як з'ясували правоохоронці, за адресами реєстрації зазначені благодійні організації не перебувають. Крім того, по вул. Сагайдачного, 24 зареєстровано ще 11 юросіб, а по вул. Мечникова - ще 103 юрособи. Що, на думку слідства, вказує на фіктивність підприємств. До того ж, і в мережі немає ніякої інформації про діяльність цих благодійних організацій.

Варто додати, що географія діяльності «Благодійний фонд «Громада України» дещо ширша, ніж представлено в матеріалах справи. У Хмельницькій області цей фонд збирав гроші на оздоровлення дітей.

Джерело: Думская