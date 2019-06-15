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    В Одесі СБУ викрила на хабарі одного з керівників районного військкомату (фото)

    • Розсилка
    В Одесі СБУ викрила на хабарі одного з керівників районного військкомату (фото)
    Фото: ssu.gov.ua

    Посадовець налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від призовників за видачу військового квітка про непридатність до проходження служби нібито за станом здоров`я

    Співробітники Служби безпеки України у межах протидії корупції викрили на систематичному отриманні хабарів заступника керівника одного з районних військових комісаріатів Одеської області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від призовників за видачу військового квітка про непридатність до проходження служби нібито за станом здоров`я.

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    Правоохоронці затримали зловмисника поблизу військкомату під час одержання чергового хабара у розмірі $1 тис.

    Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту провадження про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності. Заходи із затримання зловмисника проводились спільно з військовою прокуратурою та Державним бюро розслідувань.

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