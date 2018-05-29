В Одесі спритні «ворожки» обчистили перехожу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Патрульна поліція Одеської області Затримані жінки

Потерпіла відразу звернулася у поліцію і описала прикмети шахрайок

В Одесі дві «ворожки» обікрали на вулиці жінку, витягнувши з її сумки гроші.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Крадіжка сталася у понеділок, 28 травня, на Приморському бульварі. Зловмисниці під час спілкування з перехожою вкрали гроші та втекли.

Потерпіла відразу звернулася у поліцію і описала прикмети шахрайок.

«Патрульні почали відпрацьовувати прилеглу територію, і невдовзі побачили двох жінок, які підпадали під орієнтування», - повідомили у поліції.

Правоохоронці встановили, що жінки займались ворожінням та нав’язували свої послуги перехожим. Одна з них під час спілкування залізла до сумки потерпілої і забрала гроші.

У поліції заявили, що зловмисниць доставили до відділку для з'ясування обставин злочину.

Нагадаємо, раніше у Львові дві зловмисниці у шахрайський спосіб видурили у жінки близько 75 тис. грн.