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    В Одесі спритні «ворожки» обчистили перехожу

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    Затримані жінки - В Одесі спритні «ворожки» обчистили перехожу
    Фото: Патрульна поліція Одеської області
    Затримані жінки

    Потерпіла відразу звернулася у поліцію і описала прикмети шахрайок

    В Одесі дві «ворожки» обікрали на вулиці жінку, витягнувши з її сумки гроші.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    Крадіжка сталася у понеділок, 28 травня, на Приморському бульварі. Зловмисниці під час спілкування з перехожою вкрали гроші та втекли.

    Потерпіла відразу звернулася у поліцію і описала прикмети шахрайок.

    «Патрульні почали відпрацьовувати прилеглу територію, і невдовзі побачили двох жінок, які підпадали під орієнтування», - повідомили у поліції.

    Правоохоронці встановили, що жінки займались ворожінням та нав’язували свої послуги перехожим. Одна з них під час спілкування залізла до сумки потерпілої і забрала гроші.

    У поліції заявили, що зловмисниць доставили до відділку для з'ясування обставин злочину.

    Нагадаємо, раніше у Львові дві зловмисниці у шахрайський спосіб видурили у жінки близько 75 тис. грн.

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