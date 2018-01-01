  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Одеській області 12 населених пунктів досі лишаються без світла

    Знеструмлення сталося через погані погодні умови
    В Одеській області без енергопостачання все ще залишаються 12 населених пунктів. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій. «Знеструмленими залишаються 12 населених пунктів в Одеській області», – йдеться в повідомленні. Відмічається, що до відновлення електропостачання населених пунктів
    • Сьогодні, 10:05
    • Розсилка

    Знеструмлення сталося через погані погодні умови

    В Одеській області без енергопостачання все ще залишаються 12 населених пунктів. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    «Знеструмленими залишаються 12 населених пунктів в Одеській області», – йдеться в повідомленні.

    Відмічається, що до відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

    Нагадаємо, знеструмленими станом на 7:00 22 січня залишаються 102 населених пункти на Одещині та 44 – на Черкащині.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ