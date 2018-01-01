В Одеській області 12 населених пунктів досі лишаються без світла
- Сьогодні, 10:05
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Знеструмлення сталося через погані погодні умови
В Одеській області без енергопостачання все ще залишаються 12 населених пунктів. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
«Знеструмленими залишаються 12 населених пунктів в Одеській області», – йдеться в повідомленні.
Відмічається, що до відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, знеструмленими станом на 7:00 22 січня залишаються 102 населених пункти на Одещині та 44 – на Черкащині.