В Одеській області 12 населених пунктів досі лишаються без світла

Знеструмлення сталося через погані погодні умови

В Одеській області без енергопостачання все ще залишаються 12 населених пунктів. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій. «Знеструмленими залишаються 12 населених пунктів в Одеській області», – йдеться в повідомленні. Відмічається, що до відновлення електропостачання населених пунктів



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Знеструмлення сталося через погані погодні умови

В Одеській області без енергопостачання все ще залишаються 12 населених пунктів. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Знеструмленими залишаються 12 населених пунктів в Одеській області», – йдеться в повідомленні.

Відмічається, що до відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, знеструмленими станом на 7:00 22 січня залишаються 102 населених пункти на Одещині та 44 – на Черкащині.