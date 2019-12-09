В Офісі президента розповіли, що відбувається на зустрічі в «нормандському форматі»



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Зустріч у «нормандському форматі» у Парижі розпочалась сьогодні близько 18.15

Як тільки буде підготовлений фінальний проект комюніке, чотири лідери вийдуть до ЗМІ і самі оголосять

На зустрічі в «нормандському форматі» лідери обговорюють проект комюніке, який був підготовлений перед самітом і буде затверджений за його підсумками. Про це у Парижі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Як ви знаєте, декілька годин тому почалась зустріч у «нормандському форматі», після проведення двосторонніх зустрічей. Наразі зустріч триває у форматі чотирьох лідерів, лідери обговорюють проект комюніке, який був підготовлений до цього, проводяться по кожному пункту і жваво обговорюють кожен пункт і доходять до фінального проекту, який буде підписаний. Я думаю, ще декілька годин це буде тривати», — сказав Тимошенко.

Зі його слів, як тільки буде підготовлений фінальний проект комюніке, чотири лідери вийдуть до ЗМІ і самі оголосять.

«На зустрічі присутні радники, від України присутній міністр закордонних справ Валим Пристайко, пан Єрмак, пан Демченко і пан Хомчак», — додав він.

Нагадаємо, зустріч у «нормандському форматі» у Парижі розпочалась сьогодні близько 18.15.

Джерело: УНН