В окупованій Керчі обвалилися колони античного міста Пантікапей



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Всі частини колон, які впали, вивезли співробітники музею

Напередодні в окупованій Керчі на розкопках Пантікапея обвалилися колони пританея (будівлі давньогрецької громадської ради). Їх 28 січня «підперли», щоб вони не впали, але це не допомогло, передає Керч.ФМ.

Наразі всі частини колон, які впали, вивезли співробітники музею, кажуть журналісти. Як стверджують в адміністрації Східно-Кримського історико-культурного заповідника, обвалення сталося через коливання температур і погодних умов.

Пантікапей – давньогрецьке місто, засноване в кінці VII століття до нашої ери вихідцями з Мілета на місці сучасної Керчі. Руїни Пантікапея на горі Мітрідат в Керчі - пам'ятка культурної спадщини України.