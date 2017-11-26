В окупованому Криму перевірять справжність «нових росіян»

На масове позбавлення громадянства в окупованому Криму відреагувала Москалькова

Перевірка фактів позбавлення жителів окупованого Криму паспортів Російської Федерації повинна бути організована за участю співробітників МВС РФ і офісу уповноваженого з прав людини в Росії, вважає російський омбудсмен Тетяна Москалькова. Про це повідомляє російський «Інтерфакс». «Мені ця проблема (масове позбавлення громадянства



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На масове позбавлення громадянства в окупованому Криму відреагувала Москалькова

Перевірка фактів позбавлення жителів окупованого Криму паспортів Російської Федерації повинна бути організована за участю співробітників МВС РФ і офісу уповноваженого з прав людини в Росії, вважає російський омбудсмен Тетяна Москалькова. Про це повідомляє російський «Інтерфакс».

«Мені ця проблема (масове позбавлення громадянства в окупованому Криму – ред.) відома. До мене надійшло таке звернення. Я звернулася до уряду, щоб провести комплексну перевірку цих ситуацій. Інформація розходиться про підстави позбавлення громадянства», - сказала вона журналістам у неділю в окупованому Севастополі.

Паспортів РФ позбавлені, за різними даними, від 2 тисяч до 4,5 тисяч кримчан. «За одними даними, 4-4,5 тисячі громадян позбавлені паспортів, за іншими даними - дві. Потрібно скласти реєстр. Я вже написала звернення до МВС, буду виділяти своїх співробітників», - зазначила Москалькова.

Вона зазначила, що чула про проблему, обговорювала її з підконтрольним Росії керівником Криму Сергієм Аксьоновим напередодні. Він також сказав, що були факти зловживання з боку співробітників ФМС РФ, пов'язані з незаконною видачею паспортів.

Як пояснюють «Ріа Новини», рішення про придбання російського громадянства підлягає скасуванню, якщо заявником були представлені підроблені документи або завідомо неправдиві відомості, що має підтверджуватися в судовому порядку. Крім того, в липні Путін підписав указ, який дозволяє скасувати рішення про придбання російського громадянства для осіб, засуджених за тероризм і екстремізм, а також вводить процедуру складення присяги при вступі до громадянства РФ. Крім того, закон встановлює спрощену процедуру отримання громадянства та виду на проживання в РФ для українців.