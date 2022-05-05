Оборона «Азовсталі»: Арестович розповів про успіх українських військ

Українські захисники продовжують боронити територію заводу «Азовсталь»

Російські окупанти не змогли закріпитися на території маріупольського заводу «Азовсталь». Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив у ефірі телемарафону.

Арестович підтвердив інформацію про те, що учора, 4 травня, підрозділи російських окупаційних військ змогли увійти на територію заводу.

Але, запевнив радник голови Офісу президента, українські захисники вибили їх з території «Азовсталі».

Щодо поточної ситуації на «Азовсталі», Олексій Арестович пояснив, що зараз там тривають бойові дії, а деталі чергового дня української оборони Маріуполя уточнюються, оскільки є дуже багато неперевіреної, емоційної інформації.

Нагадаємо, учора, 4 травня, українські ЗМІ повідомили про те, що окупанти змогли прорватися на територію «Азовсталі», де ведуть оборону українські війська.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Герашенко лоприлюднив інформацію про те, що прорватися на територію «Азовсталі» росіянам допомогла інформація від зрадника.

Генеральний штаб ЗСУ увечері того ж дня зазначив, що рашисти не мають успіху у своїй черговій спробі наступу на «Азовсталь».

Вночі з 4 на 5 травня командир полку «Азов» підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні заявив, що на території «Азовсталі» тривають важкі кровопролитні бої.

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