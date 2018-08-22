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    В окупованому Криму зникла родина з Дніпра, яка приїхала на відпочинок

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    <span lang="UK">Родина орієнтовно направлялася в Міжводне</span> - В окупованому Криму зникла родина з Дніпра, яка приїхала на відпочинок
    Родина орієнтовно направлялася в Міжводне

    У соцмережі пишуть, що Килимники на зв'язок востаннє виходили 10 серпня

    В окупованому Криму зникла сім'я з двома дітьми, які виїхали туди на відпочинок із Дніпра.

    Про це 22 серпня повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua. в соцмережі Facebook.

    «Зникли наші друзі! Киливник Діна Костянтинівна, Киливник Іван, діти Дарина та Тихон. Виїхали 9 серпня з Дніпра учотирьох на червоній Skoda Fabia АЕ5664СА в Крим через Чонгар. Назад не поверталися (у Дніпро мали повернутися 17 серпня)», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що родина орієнтовно направлялася в Міжводне.

    «На зв'язок востаннє виходили 10 серпня, телефони відключені», - повідомили знайомі сім’ї.

    Вони просять людей, які бачили родину або мають інформацію щодо її місця знаходження, зв’язатися з матір’ю зниклого чоловіка.

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