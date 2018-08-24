В окупованому Сімферополі скасували вечір української музики



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Приводом для відмови став матеріал на одному з антиукраїнських сайтів

Запланований у тимчасово окупованому Сімферополі на неділю, 26 серпня 2018 року, концерт під назвою «Вечір української музики» не відбудеться через відмову власників кав'ярні «Те саме місце».

Вони попередили організаторів заходу, що їм не потрібні «неприємності», розповідають музиканти у соцмережах.

Як зазначається, приводом для відмови став матеріал на одному з антиукраїнських сайтів, де, зокрема, були такі слова: «У Сімферополі проходять «українські вечори» з піснями майданщиків та націоналістів».

Нагадаємо, сьогодні Україня святкує 27-му річницю незалежності. Участь у параді до Дня Незалежності у п'ятницю, 24 серпня, взяли військові делегації з 18 країн-партнерів України.

Крім того, вперше Хрещатиком пройшлися курсантки військових інститутів. Також цього року вперше військовослужбовці парадних розрахунків використовували військове вітання «Слава Україні!» і «Героям слава!» замість привітань радянського зразка.

Серед нововведень була й участь військової авіації.