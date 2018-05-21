В опозиції пояснили, яких перших кроків очікують від нового президента

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Позафракційний народний депутат Віктор Чумак

Нардеп розповів, як «парламент швидко переформатується» в разі обрання нового президента

Позафракційний народний депутат Віктор Чумак, який потрапив до парламенту як член команди Блоку Петра Порошенка, а наразі є в опозиції до чинної влади, в інтерв’ю «Главкому» розповів, яких кроків очікують від президента, якого буде обрано у 2019 році. Адже, як це часто в Україні трапляється, після того, як кандидат стає президентом, він перетворюється зазвичай на об’єкт критики для своїх колишніх соратників.

«У нас лише півроку між президентськими і парламентськими виборами. Думаю, за цей час він ще не встигне втратити того ресурсу, який отримає на виборах. А далі вже все буде залежати від публічних домовленостей. Причому це мають бути домовленості не Чумака з Гриценком, Садовим чи ще з кимось, а на дуже широкій громадянській платформі. Ці правила повинна запропонувати якась серйозна громадська сила, серйозне коло відомих в країні громадських діячів. Вони, а не політики мають стати гарантами. Бо політикам не вірять», - пояснив нардеп.

Чумак також розповів, які це можуть бути публічні домовленості з президентом.

«Перше – проект закону про вибори. Новий президент має зробити його невідкладним і таким чином, щоб його ухвалили. Друге – новий закон або нові правила відбору Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради правосуддя для того, щоб робити судову чистку. Третє – ми робимо реальні кроки, аби перезапустити всі механізми антимонопольного законодавства, яке зараз не працює. Не треба щось забирати у Ахметова і Пінчука, їх нищити як класи, а просто треба запустити механізми, які дадуть можливість подрібнити всі їхні монопольні бізнеси та продати. Четверте: мають бути певні кроки в зовнішній політиці і так далі. Прописується дорожня карта і йдемо далі», - запевнив депутат.

На думку Чумака, не зважаючи на те, що президент буде півроку мати справу ще з цим парламентом, це не завадить робити нові реформи, адже на його думку «парламент швидко переформатовується».

«При переформатуванні всієї системи, в тому числі, і правоохоронної, парламент дуже швидко реагує», - додав Чумак.