Депутат з «ударівським» минулим назвав БПП «Титаніком»

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Фото: Українська правда

Могилою БПП ще не став, але шлюпки на воду вже спущені

Позафракційний народний депутат Віктор Чумак, який потрапив до парламенту як член команди Блоку Петра Порошенка, в інтерв’ю «Главкому» порівняв БПП з «Титаніком».

«Скоріше за все БПП - це «Титанік», бо могилою ще не став. Але шлюпки на воду вже спущені», - сказав він.

На думку депутата активну фазу центробіжних процесів у цій політичній силі можна буде спостерігати уже цієї осені. «Відгуляють відпустки і коли почнеться перехід до активнішої фази президентських перегонів, буквально з вересня-жовтня, ці процеси загостряться достатньо серйозно», - вважає Віктор Чумак.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» позафракційний депутат Віктор Чумак спрогнозував вихід Юлії Тимошенко до другого туру президентських виборів, які мають відбутися у 2019 році.

Також на думку Віктора Чумака, з єдиним кандидатом від опозиції на президентських виборах потрібно визначитися перед першим туром, а не першого вересня, чи першого жовтня. У цього претендента має бути найвищий рейтинг, найвищий потенціал, найбільша довіра, найбільше можливостей на лютий 2019 року.

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