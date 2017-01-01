В ОРДЛО бойовики не дають відновити електропостачання у Травневому та Катеринівці

Бойовики не дають провести ремонтні роботи

В ОРДЛО блокують відновлення електропостачання у Травневому Донецької області і в Катеринівці Луганської області. Про це заявила українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК), передає прес-центр штабу АТО у Facebook. Згідно з інформацією, жителі Травневого понад два тижні залишаються без централізованого електропостачання.



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Бойовики не дають провести ремонтні роботи

В ОРДЛО блокують відновлення електропостачання у Травневому Донецької області і в Катеринівці Луганської області. Про це заявила українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК), передає прес-центр штабу АТО у Facebook.

Згідно з інформацією, жителі Травневого понад два тижні залишаються без централізованого електропостачання. Причиною цього стало пошкодження лінії електропередачі з боку бойовиків.

В аналогічній ситуації перебуває й село Катеринівка Луганської області.

«Українська сторона організувала і забезпечила всі необхідні умови для проведення ремонтних робіт. Своєю чергою ватажки ОРДО та ОРЛО навмисно блокують відновлення пошкоджених лінії електропостачання та нахабно заявляють, що «ремонт їх є недоцільним». Враховуючи погіршення погодних умов та пониження температури, умови проживання для мешканців цих населених пунктів щодня погіршуються», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, на думку СЦКК, спостерігається нехтування інтересами населення, триває порушення мінських домовленостей і дестабілізація ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, нещодавно в Луганській обл. внаслідок пошкодження ЛЕП без електрики залишалися близько 40 тис. жителів великих міст.