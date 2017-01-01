В Організації по забороні хімічної зброї змінився керівник

Генеральним директором ОЗХО призначили іспанця

Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХО) затвердила на посаду нового генерального директора посла Іспанії Фернандо Аріаса. Про це повідомляє прес-служба організації. «Я повністю прихильний успіху цієї організації у вирішенні завдань, що стоять перед нами. З цією переконаністю я маю намір мати активну роль у вирішенні



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Фернандо Аріас

Генеральним директором ОЗХО призначили іспанця

Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХО) затвердила на посаду нового генерального директора посла Іспанії Фернандо Аріаса. Про це повідомляє прес-служба організації.

«Я повністю прихильний успіху цієї організації у вирішенні завдань, що стоять перед нами. З цією переконаністю я маю намір мати активну роль у вирішенні будь-якої ситуації», - заявив у своєму виступі після оголошення призначення Аріас.

У свою чергу, нинішній генеральний директор ОЗХО посол Ахмет Узюмджю привітав посла Аріаса з призначенням.

«Я бажаю вам усіляких успіхів у вашому керівництві цією організацією, оскільки вона все більше фокусується на запобігання повторній появі хімічної зброї», - заявив Узюмджю.

Наголошується, що посол Аріас вступить на посаду 25 липня 2018 року терміном на чотири роки. Він наступник посла Узюмджю, який піде у відставку після того, як він керував ОЗХО протягом 8 років, що є максимально допустимим терміном згідно з конвенцією.

Раніше повідомлялося про заяву ОЗХО, що 98% населення світу живе в країнах, які підписали Конвенцію про заборону хімічної зброї.