В Організації по забороні хімічної зброї змінився керівник
- Вчора, 20:11
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Генеральним директором ОЗХО призначили іспанця
Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХО) затвердила на посаду нового генерального директора посла Іспанії Фернандо Аріаса. Про це повідомляє прес-служба організації.
«Я повністю прихильний успіху цієї організації у вирішенні завдань, що стоять перед нами. З цією переконаністю я маю намір мати активну роль у вирішенні будь-якої ситуації», - заявив у своєму виступі після оголошення призначення Аріас.
У свою чергу, нинішній генеральний директор ОЗХО посол Ахмет Узюмджю привітав посла Аріаса з призначенням.
«Я бажаю вам усіляких успіхів у вашому керівництві цією організацією, оскільки вона все більше фокусується на запобігання повторній появі хімічної зброї», - заявив Узюмджю.
Наголошується, що посол Аріас вступить на посаду 25 липня 2018 року терміном на чотири роки. Він наступник посла Узюмджю, який піде у відставку після того, як він керував ОЗХО протягом 8 років, що є максимально допустимим терміном згідно з конвенцією.
Раніше повідомлялося про заяву ОЗХО, що 98% населення світу живе в країнах, які підписали Конвенцію про заборону хімічної зброї.