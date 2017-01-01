В останній день року в Україні обіцяють мокрий сніг

По всій території України збережеться тепла погода

31 грудня в Києві хмарно, вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південний, 5-10 м/с, температура вночі -1...+1, вдень +1...+3. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. У західних областях хмарно, невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/з, вдень місцями