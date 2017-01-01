В останній день року в Україні обіцяють мокрий сніг
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По всій території України збережеться тепла погода
31 грудня в Києві хмарно, вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південний, 5-10 м/с, температура вночі -1...+1, вдень +1...+3. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
У західних областях хмарно, невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі -1...- 6, удень 0...+5.
У Карпатах невеликий сніг, температура вночі -4...- 9, вдень 0...- 5.
У Моршині невеликий мокрий сніг, температура вночі -2...- 4, вдень +2...+4.
У Трускавці невеликий мокрий сніг, температура вночі -3...- 5, удень +2...+4.
У Сваляві невеликий дощ із мокрим снігом, температура вночі -1...- 3, удень +2...+4.
У північних областях мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі -2...+3, вдень 0...+5.
У центральних областях ясно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі +2...+3, вдень 0...+5.
У східних областях хмарно, невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі -2...+3, вдень 0...+5.
У південних областях ясно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі -2...+3, вдень +2...+7.
В Криму невеликий дощ і мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +2...+7, вдень +5...+10.
У Ялті невеликий дощ. Температура вночі +4...+6, вдень +7...+9.