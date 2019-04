В Оттаві ввели надзвичайний стан через негоду



Опади у столиці Канаді до суботи можуть досягати 25-35 мм

Мер столиці Канади Оттави Джим Уотсон ввів режим надзвичайної ситуації через очікувані сильні дощі і значне підвищення рівня води в річці Оттава.

Про це повідомляє Уотсон у Twitter.

Опади у столиці Канаді до суботи можуть досягати 25-35 мм.

«Щоб допомогти міським бригадам, волонтерам та мешканцям постраждалих районів, я оголошую надзвичайний стан і звертаюсь допомогу у провінції і армії», - написано мер.

Також він повідомив, що персонал Збройних сил Канади вже мобілізований і прибув до Оттави, щоб допомогти усувати наслідки повені.

Крім формального визнання невідкладності боротьби зі змінами клімату, це рішення також дозволило направити 250 тис. дол. на вивчення шляхів збільшення джерел відновлюваної енергії в місті і зменшення викидів парникових газів.