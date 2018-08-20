В передмісті Парижа сталася пожежа: понад 20 людей постраждало
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Серед постраждалих внаслідок займання є п'ятеро дітей та 10 поліцейських
Інцидент трапився у Обервілі. Внаслідок пожежі у трьох поверховому будинку постраждало не менше ніж 22 людей, ще семеро перебувають у важкому стані.
Про це повідомляє газета Le Parisien.
Зазначається, що серед постраждалих внаслідок займання є п'ятеро дітей та 10 поліцейських, які увійшли у будівлю для того, щоб врятувати жителів і не змогли самостійно вибратися через сильний вогонь.
У виданні повідомили, що до ліквідації пожежі залучено 80 пожежників.
Palazzo in fiamme a Parigi: 7 feriti gravi, 5 sono bambini #Aubervilliers https://t.co/rdf0U6Pogr pic.twitter.com/fEKI78HrTz— Tgcom24 (@MediasetTgcom24) 19 серпня 2018 р.
Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллон повідомив у Twitter, що рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Він привітав зразкову роботу пожежників і поліцейських, які, за його словами, почали негайно діяти для того, щоб забезпечити безпеку жителів.