В Північній Кореї ракета впала на місто - ЗМІ

Ракета середнього радіусу дії Хвасон-12 впала на місто Токчхон з населенням 237 тисяч осіб

Випробування балістичної ракети в Північній Кореї 29 квітня 2017 року закінчилося падінням її уламків на населений пункт, повідомляє The Diplomat з посиланням на джерело в уряді США. Пише Кореспондент. За інформацією видання, ракета середнього радіусу дії Хвасон-12 впала на місто Токчхон з населенням 237 тисяч осіб, при цьому було завдано



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В Північній Кореї ракета впала на місто

Ракета середнього радіусу дії Хвасон-12 впала на місто Токчхон з населенням 237 тисяч осіб

Випробування балістичної ракети в Північній Кореї 29 квітня 2017 року закінчилося падінням її уламків на населений пункт, повідомляє The Diplomat з посиланням на джерело в уряді США. Пише Кореспондент. За інформацією видання, ракета середнього радіусу дії Хвасон-12 впала на місто Токчхон з населенням 237 тисяч осіб, при цьому було завдано «серйозної шкоди» промисловим і сільськогосподарським будівлям.

Джерело зазначає, що ракета перебувала в повітрі близько хвилини і подолала не більше 70 кілометрів. Стверджується, що з огляду на нетривалий час польоту вибух міг мати значну потужність через великий обсяг невикористаного палива. Однак кількість жертв навряд чи була значною, оскільки ракета впала на територію промислової зони в неробочий час.

Випробування балістичної ракети в Північній Кореї 29 квітня 2017 року закінчилося падінням її уламків на населений пункт, повідомляє The Diplomat з посиланням на джерело в уряді США. Пише Кореспондент. За інформацією видання, ракета середнього радіусу дії Хвасон-12 впала на місто Токчхон з населенням 237 тисяч осіб, при цьому було завдано "серйозної шкоди" промисловим і сільськогосподарським будівлям. Джерело зазначає, що ракета перебувала в повітрі близько хвилини і подолала не більше 70 кілометрів. Стверджується, що з огляду на нетривалий час польоту вибух міг мати значну потужність через великий обсяг невикористаного палива. Однак кількість жертв навряд чи була значною, оскільки ракета впала на територію промислової зони в неробочий час.

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