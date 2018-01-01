В Польщі порахували українських мігрантів

«Ми прийняли 1,5 млн українців»

Останнім часом Польща прийняла у себе 1,5 мільйона українців, з яких кілька десятків тисяч - з територій, охоплених війною. На цьому під час спільної прес-конференції з главою угорського уряду Віктором Орбаном у Будапешті заявив голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє власний кореспондент Укрінформу. «Я підкреслив на



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Матеуш Моравецький

«Ми прийняли 1,5 млн українців»

Останнім часом Польща прийняла у себе 1,5 мільйона українців, з яких кілька десятків тисяч - з територій, охоплених війною.

На цьому під час спільної прес-конференції з главою угорського уряду Віктором Орбаном у Будапешті заявив голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Я підкреслив на Європейській Раді і сьогодні ще раз про це скажу: країни Центральної Європи роблять багато для міграції, для послаблення напруги на східному фланзі ЄС, адже триває війна Росії з Україною, у нас (Польщі) дуже багато мігрантів і біженців з Чечні, і ми очевидним чином зменшуємо напругу в міграційній сфері», - заявив Моравецький.

Він зазначив, що позиція Польщі і Угорщини вже декілька років не змінюється: національні країни повинні самостійно вирішувати, кого до себе приймати, а кого ні.

«Ми прийняли 1,5 млн українців, при цьому значна частина з них це люди, які втекли з територій, де тривають бойові дії - з Донбасу. Оцінюємо, що принаймні кілька десятків тисяч - це люди, які втекли з цих територій», - наголосив Моравецький, додаючи, що Польща докладає значних зусиль до послаблення міграційного тиску на сході Європи.

Глава польського уряду зауважив, що на Заході Європи мислення країн зміщується у бік позиції, яку представляють Польща та Угорщина: необхідно надавати допомогу у місцях конфліктів, а не приймати біженців у Європі.

На початку грудня Єврокомісія повідомила, що подає скаргу до суду ЄС на Польщу, Чехію та Угорщину за відмову приймати біженців. На це офіційна Варшава відповіла, що вона й надалі не погоджуватиметься приймати біженців і готова відстоювати свою позицію в суді.

Як повідомлялося, ліберальний польський уряд Еви Копач у вересні 2015 року зобов'язався прийняти близько 7 тисяч мігрантів з півдня. Після перемоги на виборах в листопаді того ж року правоконсервативної партії PiS новосформований уряд Беати Шидло відмовився виконувати рішення попередників з міркувань безпеки.