СБУ ліквідувала у Києві «ботоферму», яка фінансувалась з РФ

За задумом замовників, спотворена інформація мала впливати на свідомість людей для поширення негативних настроїв у суспільстві

Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси використовувались для створення і просування фейкових аккаунтів

Кіберфахівці Служби безпеки України припинили роботу «ботоферми», яка розповсюджувала фейкову інформацію про державу. Протиправна діяльність фінансувалась з території РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що виконавці розмістили обладнання в орендованій квартирі в Києві. Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси використовувались для створення і просування фейкових аккаунтів у соціальних мережах для поширення неправдивої інформації серед населення. Зловмисники використовували понад 3 тисячі сім-карток українських операторів мобільного зв’язку.

«Виконавці діяли в інтересах третіх осіб, які підтримували гібридну війну проти України. За задумом замовників, спотворена інформація мала впливати на свідомість людей для поширення негативних настроїв у суспільстві та дискредитувати українську владу всередині країни та за її межами», – йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України, триває досудове слідство.

Нагадаємо, правоохоронці затримали в Одесі 44-річного громадянина Російської Федерації та кримінального авторитета «Мамуку Хонського», який незаконно потрапив до України та переховувався в Одесі.