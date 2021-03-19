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    СБУ ліквідувала у Києві «ботоферму», яка фінансувалась з РФ

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    За задумом замовників, спотворена інформація мала впливати на свідомість людей для поширення негативних настроїв у суспільстві&nbsp; - СБУ ліквідувала у Києві «ботоферму», яка фінансувалась з РФ
    За задумом замовників, спотворена інформація мала впливати на свідомість людей для поширення негативних настроїв у суспільстві 
    фото: ssu.gov.ua

    Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси використовувались для створення і просування фейкових аккаунтів

    Кіберфахівці Служби безпеки України припинили роботу «ботоферми», яка розповсюджувала фейкову інформацію про державу. Протиправна діяльність фінансувалась з території РФ.

    Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Встановлено, що виконавці розмістили обладнання в орендованій квартирі в Києві. Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси використовувались для створення і просування фейкових аккаунтів у соціальних мережах для поширення неправдивої інформації серед населення. Зловмисники використовували понад 3 тисячі сім-карток українських операторів мобільного зв’язку.

    «Виконавці діяли в інтересах третіх осіб, які підтримували гібридну війну проти України. За задумом замовників, спотворена інформація мала впливати на свідомість людей для поширення негативних настроїв у суспільстві та дискредитувати українську владу всередині країни та за її межами», – йдеться у повідомленні.

    У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України, триває досудове слідство.

    Нагадаємо, правоохоронці затримали в Одесі 44-річного громадянина Російської Федерації та кримінального авторитета «Мамуку Хонського», який незаконно потрапив до України та переховувався в Одесі.

    Теги: СБУ Київ
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