В РФ заарештували двох українських водіїв рейсового автобуса «Вінниця-Москва»



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Російські силовики приховували факт затримання українців від родичів, адвокатів та дипломатів

Українців Олега Чабана та Олександра Манчура, які працюють водіями автобуса «Вінниця-Москва», затримали під час рейсу на території РФ.

Як повідомляє «24», затримання відбулось кілька місяців тому під час рейсу на території Російської Федерації. Тоді начебто в автобусі знайшли чотири пакети зі зброєю та вибуховими пристроями. На місце ж одразу прибула група ФСБ, вони заарештували обох водіїв.

За словами адвоката 43-річного Олега Чабана, передати пакети рейсом погодився його колега Олександр Манчур. Однак, що всередині, він не знав. Дружина про затримання Олега Чабана дізналася у травні. Українських дипломатів росіяни ж повідомили не через три дні, згідно з міжнародним правом, а лише за місяць.

«На жаль, ситуація така в Росії, що не єдиний випадок, коли права наших громадян з врахуванням, напевно, і політичних міркувань порушуються і попираються таким нахабним чином», – зазначив адвокат Олега Чабана Юрій Білоус.

Запити МЗС України із проханням дозволити консулові відвідати Чабана росіяни ігнорують. Чоловіки нині перебувають у Брянському СІЗО. Тамтешні слідчі продовжили їм термін запобіжного заходу до вересня. Українські правозахисники зараховують цю справу до політичних.

«Побачення, яке нам було дозволено. Нам довго не дозволяли бачитись. Я побачила, що у нього був дуже напухлий правий бік. Спитала, чи били його –відповіді не було. Він нічого мені не каже. Наразі ніяких свідчень проти нього немає», – розповіла дружина Олега Чабана Наталія Чабан.