В РФ засекретили дані про некадрових розвідників графіка



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Володимир Путін наказав засекретити дані про розвідників

Будь-яке згадування розвідки може привести до відповідальності у РФ

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, за яким до державної таємниці віднесли дані про новий тип розвідників. Йдеться про співробітників зовнішньої розвідки РФ, які не відносяться до кадрового складу, але залучаються до проведення операцій.

Видання «Ведомости» повідомляє про те, що колишні співробітники спецслужб стверджують, що ідея про «некадрових розвідників» зустрічається вперше. Мова може йти про представників приватних військових компаній, які воюють в Україні і Сирії, при цьому командують ними із ГРУ ГШ Міноборони РФ.

При цьому законодавство РФ не передбачає чіткого визначення чим є кадровий склад розвідки. Тому новий указ може стосуватися і тих, хто надає будь-яку допомогу в рамках розвідувальної діяльності. На думку юристів новий указ президента РФ може привести до зловживань.

Дослідник спецслужб РФ Андрій Солдатов заявив про те, що останній указ Володимира Путіна може бути спрямований на виключення будь-яких згадувань спецслужб і розвідки, за що можуть притягнути до відповідальності.