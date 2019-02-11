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    В Росії 80-річну пенсіонерку арештували за жорстоке вбивство квартиранта

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    <p>За даними ЗМІ, загиблим виявився громадянин України, який працював двірником</p> - В Росії 80-річну пенсіонерку арештували за жорстоке вбивство квартиранта

    За даними ЗМІ, загиблим виявився громадянин України, який працював двірником

    Фото: hab.kp.ru

    Розчленовані фрагменти тіла чоловіка були знайдені на вулиці в селищі Березівка наприкінці січня

    У Хабаровську (РФ) розслідується кримінальна справа, порушена стосовно 80-річної місцевої жительки, обвинуваченої у жорстокому вбивстві чоловіка.

    Про це 11 лютого повідомляє прес-служба Слідчого управління Слідчого комітету РФ по Хабаровському краю.

    «30 січня на вулиці в селищі Березівка були виявлені розчленовані фрагменти тіла чоловіка. Загиблим виявився 52-річний чоловік, який знімав кімнату у 80-річної жінки. В ході обшуку в квартирі криміналісти виявили кров, яка належить потерпілому», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що за клопотанням слідчих органів судом щодо 80-річної жінки було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

    «Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєного злочину. Розслідування кримінальної справи триває», - заявили в СК РФ.

    За даними «Комсомольської правди», загиблим виявився громадянин України, який працював двірником.

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