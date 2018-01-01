В Росії пантера вбила українця

Господар зоопарку вважає, що загиблий сам винен у своїй смерті.

У Підмосков'ї в результаті нападу пантери загинув українець. Про це повідомляється в Telegram-каналі Mash. Відзначається, що інцидент стався в зоопарку, який належить бізнесменові Сергію Княгиничеву. За його словами, загиблий був у нього в гостях і не повинен був заходити у вольєр. Бізнесмен розповів, що за тваринами дивиться особисто він



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Господар зоопарку вважає, що загиблий сам винен у своїй смерті.

У Підмосков'ї в результаті нападу пантери загинув українець. Про це повідомляється в Telegram-каналі Mash.

Відзначається, що інцидент стався в зоопарку, який належить бізнесменові Сергію Княгиничеву. За його словами, загиблий був у нього в гостях і не повинен був заходити у вольєр. Бізнесмен розповів, що за тваринами дивиться особисто він і члени його сім'ї. Послугами сторонніх доглядачів він не користується.

Княгиничев розповів, що загиблий приїхав до брата за гостьовою візою з України. Разом з тим, бізнесмен не зміг пояснити, чому загиблий був одягнений у робочий спецодяг.

Княгичев розповів, що пантеру вдалося зловити. Хижака звуть Мілан, господар не збирається присипляти пантеру через трагедію. За його словами, загиблий сам винен у своїй смерті.

Зараз співробітники правоохоронних органів перевіряють кров загиблого на наявність алкоголю.