В Росії помер відомий політик-комуніст

У 1990-ті Анпілов був однією з центральних фігур російської опозиції

У Москві на 73-му році життя помер комуніст Віктор Анпілов, який прославився у 1990-ті як лідер руху «Трудова Росія». Про це пише ВВС. За словами активіста лівого руху Марії Марусенко, два дні тому, 13 січня, у Анпілова був обширний інсульт, після якого він так і не прийшов до тями. У січні Анпілов брав участь в акціях на підтримку



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У січні Анпілов брав участь в акціях на підтримку кандидата КПРФ на президентських виборах

У 1990-ті Анпілов був однією з центральних фігур російської опозиції

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У Москві на 73-му році життя помер комуніст Віктор Анпілов, який прославився у 1990-ті як лідер рухуТрудова Росія

Про це пише ВВС.

За словами активіста лівого руху Марії Марусенко, два дні тому, 13 січня, у Анпілова був обширний інсульт, після якого він так і не прийшов до тями.

У січні Анпілов брав участь в акціях на підтримку кандидата КПРФ на президентських виборах Павла Грудініна.

У 1990-ті Анпілов був однією з центральних фігур російської опозиції та одним з родоначальників пострадянського комуністичного руху.

Він жодного разу не обирався в Держдуму і не був членом уряду, але був широко відомий як публічний політик, організатор і активний учасник численних акцій протесту.

Раніше повідомлялося, що померла солістка групи The Cranberries Долорес О'Ріордан.