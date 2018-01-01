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    В Росії помер відомий політик-комуніст

    У 1990-ті Анпілов був однією з центральних фігур російської опозиції
    У Москві на 73-му році життя помер комуніст Віктор Анпілов, який прославився у 1990-ті як лідер руху «Трудова Росія». Про це пише ВВС. За словами активіста лівого руху Марії Марусенко, два дні тому, 13 січня, у Анпілова був обширний інсульт, після якого він так і не прийшов до тями. У січні Анпілов брав участь в акціях на підтримку
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    У січні Анпілов брав участь в акціях на підтримку кандидата КПРФ на президентських виборах
    У січні Анпілов брав участь в акціях на підтримку кандидата КПРФ на президентських виборах

    У 1990-ті Анпілов був однією з центральних фігур російської опозиції

    У Москві на 73-му році життя помер комуніст Віктор Анпілов, який прославився у 1990-ті як лідер руху «Трудова Росія».

    Про це пише ВВС.

    За словами активіста лівого руху Марії Марусенко, два дні тому, 13 січня, у Анпілова був обширний інсульт, після якого він так і не прийшов до тями.

    У січні Анпілов брав участь в акціях на підтримку кандидата КПРФ на президентських виборах Павла Грудініна.

    У 1990-ті Анпілов був однією з центральних фігур російської опозиції та одним з родоначальників пострадянського комуністичного руху.

    Він жодного разу не обирався в Держдуму і не був членом уряду, але був широко відомий як публічний політик, організатор і активний учасник численних акцій протесту.

    Раніше повідомлялося, що померла солістка групи The Cranberries Долорес О'Ріордан.

    Росія політика смерть
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