У Лондоні померла солістка групи Cranberries

Причини смерті Долорес О'Ріордан поки невідомо

Померла солістка групи The Cranberries Долорес О'Ріордан у віці 46 років, повідомляє BBC з посиланням на її видавця. Зазначимо, що наразі про причину смерті не повідомляють. Відомо, що вона перебувала у Лондоні для студійного запису. Долорес О'Ріордан приєдналася до групи The Cranberries у 1990 році. Вона стала



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Долорес О'Ріордан померла у віці 46 років

Причини смерті Долорес О'Ріордан поки невідомо

Померла солістка групи The Cranberries Долорес О'Ріордан у віці 46 років, повідомляє BBC з посиланням на її видавця.

Зазначимо, що наразі про причину смерті не повідомляють. Відомо, що вона перебувала у Лондоні для студійного запису.

Долорес О'Ріордан приєдналася до групи The Cranberries у 1990 році. Вона стала вокалісткою та обличчям колективу. О'Ріордан виступала з The Cranberries до 2003 року, після чого розпочала сольну кар'єру.

У 2009 році учасники The Cranberries возз'єдналися.

Група випустила шість альбомів, дев'ять синглів, ще два альбоми Д.О'Ріордан записала в рамках сольного проекту.