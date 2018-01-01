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    У Лондоні померла солістка групи Cranberries

    Причини смерті Долорес О'Ріордан поки невідомо
    Померла солістка групи The Cranberries Долорес О'Ріордан у віці 46 років, повідомляє BBC з посиланням на її видавця. Зазначимо, що наразі про причину смерті не повідомляють. Відомо, що вона перебувала у Лондоні для студійного запису. Долорес О'Ріордан приєдналася до групи The Cranberries у 1990 році. Вона стала
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    Долорес О'Ріордан померла у віці 46 років
    Долорес О'Ріордан померла у віці 46 років

    Причини смерті Долорес О'Ріордан поки невідомо

    Померла солістка групи The Cranberries Долорес О'Ріордан у віці 46 років, повідомляє BBC з посиланням на її видавця.

    Зазначимо, що наразі про причину смерті не повідомляють. Відомо, що вона перебувала у Лондоні для студійного запису.

    Долорес О'Ріордан приєдналася до групи The Cranberries у 1990 році. Вона стала вокалісткою та обличчям колективу. О'Ріордан виступала з The Cranberries до 2003 року, після чого розпочала сольну кар'єру.

    У 2009 році учасники The Cranberries возз'єдналися.

    Група випустила шість альбомів, дев'ять синглів, ще два альбоми Д.О'Ріордан записала в рамках сольного проекту.

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