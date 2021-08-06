В Росії пропонують творити «правильну історію». Карикатурист показав, які це матиме наслідки (фото)

Мединський вважає, що потрібні чіткі державні історичні орієнтири, історичні канони, особливо якщо йдеться про шкільну освіту

Всюдисущий Мединський вважає, що Росії потрібен єдиний підручник історії для середньої школи

Тема спільної історії дуже болісна для Кремля, російська еліта щоразу наголошує, що ми маємо спільну історію та спільний пантеон героїв. І ця совкова пропаганда щоразу обростає новими ідеями. Нещодавно президент Володимир Путін створив комісію по історичній освіті. Її очолив колишній міністр культури РФ Володимир Мединський.

Депутат Держдуми Росії Володимир Мединський із фракції «Єдина Росія» заявляв, що в Міністерстві освіти і науки РФ треба створити комісію з узгодження і підготовки єдиного підручника історії для країн СНД.

Мединський переконаний, що Росії потрібен єдиний підручник історії для середньої школи, яких на даний момент 35.

Художник Сергій Йолкін не міг пройти повз історичну тему та створив нову промовисту карикатуру.

Сергій Йолкін показав, як комісія вплине на історію Росії

Російський депутат вважає, що потрібні чіткі державні історичні орієнтири, історичні канони, особливо якщо йдеться про шкільну освіту і масову освіту.

Додамо, що художник Сергій Йолкін не зміг оминути увагою історію із обшуками головного редактора видання The Insider Романа Доброхотова та зобразив в останній роботі озлобленого персонажа, який є уособленням твердолобих поліціянтів в Росії.

Додамо, що художник Сергій Йолкін створив роботу про те, як влада розв'язує питання з небажанням росіян вакцинуватися.

Нагадаємо, що нещодавно Сергій Йолкін оперативно відреагував на статтю Путіна, розмістивши в Instagram влучну роботу, де зобразив Путіна закривавленим художником, який сам пише історію.

Раніше Йолкін поглузував з Путіна, показавши, що главу країни-агресорки начебто оточили з усіх сторін вороги.

Також Сергій Йолкін висміяв страх російського диктатора перед опозиціонером Олексієм Навальним.