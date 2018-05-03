В Росії розстріляному у 1937 році чоловіку пом'якшили вирок

Племінник Володимира Хромєєва просив реабілітації посмертно

Ленінградський обласний суд після перегляду справи розстріляного в 1937 році Володимира Хромєєва змінив вищу міру покарання на 1 рік позбавлення волі, хоча його племінник Володимир Крилов просив реабілітації посмертно. Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ». Причиною відповідного позову і прохання було те, що за втечу із



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Племінник Володимира Хромєєва просив реабілітації посмертно

Ленінградський обласний суд після перегляду справи розстріляного в 1937 році Володимира Хромєєва змінив вищу міру покарання на 1 рік позбавлення волі, хоча його племінник Володимир Крилов просив реабілітації посмертно.

Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

Причиною відповідного позову і прохання було те, що за втечу із місця відбування покарання тодішня редакція Кримінального кодексу передбачала додатково три роки перебування за гратами до основного вироку. Проте Хромєєв був розстріляний на основі наказу міністерства внутрішніх справ №00447 «Про операцію щодо проведення репресій щодо колишніх куркулів, злочинців і інших антирадянських елементів» від 30.07.1937 року.

Відповідно до цього наказу, розстрілу підлягали в тому числі ув’язнені, які вели в таборах злочинну діяльність. Використання наказу №00447 у справі щодо Володимира Хромєєва дало змогу представнику Науково-інформаційного центру «Меморіал» Олександру Даніелю класифікувати розстріл як політичну репресію.

Саме на основі даного висновку Володимир Крилов вимагав повної реабілітації. Окрім того, справа про розстріл Володимира Хромєєва була помічена поміткою «к/д», що означає розстріл за контрреволюційну діяльність.

Проте суд відмовився брати до уваги висновки експерта Науково-інформаційного центру «Меморіал». Як наслідок, розстріл було пом’якшено до 1 року ув’язнення. Позивач має намір оскаржити вирок в Верховному суді.

Всього в РФ за 10 років було переглянуто 673 справи. Внаслідок цього було реабілітовано 520 із 696 осіб.

Нагадаємо, у Нижньому Новгороді правозахисники встановили хрест в пам'ять про кілька десятків тисяч земляків, розстріляних в роки Червоного терору.