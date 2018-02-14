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    В Росії відповіли НАТО щодо розміщення «Іскандерів» під Калінінградом

    У РФ заявили, що це їхнє право, де і в якій кількості розташовувати «Іскандери»
    Росія не зобов'язана надавати НАТО інформацію про розміщення ракетних комплексів «Іскандер» в Калінінградській області. Про це заявив заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Юрій Швиткін, передає «РИА Новости». За його словами, немає ніяких передумов для обміну такого роду даними, оскільки "реальних" дій з боку
    • Сьогодні, 09:00
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    У РФ заявили, що це їхнє право, де і в якій кількості розташовувати «Іскандери»

    Росія не зобов'язана надавати НАТО інформацію про розміщення ракетних комплексів «Іскандер» в Калінінградській області.

    Про це заявив заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Юрій Швиткін, передає «РИА Новости».

    За його словами, немає ніяких передумов для обміну такого роду даними, оскільки "реальних" дій з боку альянсу для початку конструктивного діалогу немає.

    «НАТО діє за своїми подвійними стандартами, на словах кажучи одне, а на ділі організовуючи зовсім інше», - зазначив Швиткін.

    «При цьому наше право, де розташовувати «Іскандери», в якій кількості, виходячи з національних інтересів нашої держави, але при неухильному дотриманні норм міжнародного права», - заявив він.

    Раніше генсек альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО відслідковує військову діяльність РФ в Калінінградській області і закликає до транспарентності в питанні про можливе розміщення тактичних ракетних комплексів «Іскандер».

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    Росія НАТО військова техніка Єнс Столтенберг
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