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    В Росії внаслідок пожежі на фабриці загинуло 10 людей

    Загорілися матеріали, призначені для виробництва взуття, і готовий товар
    У Новосибірській області Росії внаслідок пожежі загинули 10 працівників складу і виробничого цеху на взуттєвій фабриці, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на правоохоронців. Пожежа виникла на фабриці в селищі Чорноріченське близько 9-ї години ранку в будівлі ангарного типу площею дві тисячі квадратних метрів. Там загорілися матеріали,
    • Сьогодні, 14:31
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    Загорілися матеріали, призначені для виробництва взуття, і готовий товар

    У Новосибірській області Росії внаслідок пожежі загинули 10 працівників складу і виробничого цеху на взуттєвій фабриці, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на правоохоронців.

    Пожежа виникла на фабриці в селищі Чорноріченське близько 9-ї години ранку в будівлі ангарного типу площею дві тисячі квадратних метрів. Там загорілися матеріали, призначені для виробництва взуття, і готовий товар.

    За словами жителів, з місця пожежі йде сильний токсичний дим. Однак рятувальники заявили, що «густий чорний дим, що утворюється при горінні синтетичних матеріалів, загрози населенню не несе», повідомляє проект Радіо Свобода «Сибір.Реалії».

    У Росспоживнагляді заявили, що їхня лабораторія не зафіксувала перевищення допустимої концентрації токсичних речовин в повітрі.

    пожежа
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