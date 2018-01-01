В Росії внаслідок пожежі на фабриці загинуло 10 людей

Загорілися матеріали, призначені для виробництва взуття, і готовий товар

У Новосибірській області Росії внаслідок пожежі загинули 10 працівників складу і виробничого цеху на взуттєвій фабриці, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на правоохоронців. Пожежа виникла на фабриці в селищі Чорноріченське близько 9-ї години ранку в будівлі ангарного типу площею дві тисячі квадратних метрів. Там загорілися матеріали,



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Загорілися матеріали, призначені для виробництва взуття, і готовий товар

У Новосибірській області Росії внаслідок пожежі загинули 10 працівників складу і виробничого цеху на взуттєвій фабриці, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на правоохоронців.

Пожежа виникла на фабриці в селищі Чорноріченське близько 9-ї години ранку в будівлі ангарного типу площею дві тисячі квадратних метрів. Там загорілися матеріали, призначені для виробництва взуття, і готовий товар.

За словами жителів, з місця пожежі йде сильний токсичний дим. Однак рятувальники заявили, що «густий чорний дим, що утворюється при горінні синтетичних матеріалів, загрози населенню не несе», повідомляє проект Радіо Свобода «Сибір.Реалії».

У Росспоживнагляді заявили, що їхня лабораторія не зафіксувала перевищення допустимої концентрації токсичних речовин в повітрі.