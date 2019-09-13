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    В СБУ відбудеться скорочення штату - Баканов

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    Іван Баканов - В СБУ відбудеться скорочення штату - Баканов
    Іван Баканов

    «Ми б хотіли передбачити в законі гнучку структуру СБУ і діяти від загроз, а не від функцій, які сьогодні нам пропонуються», - сказав Баканов

    Голова Служби безпеки Іван Баканов анонсував скорочення штату спецслужби в рамках реформи.

    Про це він сказав у коментарі журналістам в кулуарах 16-й щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

    «Скорочення штату буде обов'язково. Про це говорити досить боляче, тому що штат – це, в першу чергу, люди, і скорочувати завжди неприємно, але це потрібно робити», - зазначив голова СБУ.

    «Натомість ми б хотіли передбачити в законі гнучку структуру СБУ і діяти від загроз, а не від функцій, які сьогодні нам пропонуються. Тобто, якщо виникає якась загроза, президент, наприклад, створює якийсь новий департамент у структурі СБУ, а якщо така загроза минає - він цей департамент ліквідує. Так, мені здається, було б досить правильно, тому що неможливо нас обмежити просто якоюсь конкретною кількістю людей», - пояснив Баканов.

    Нагадаємо, речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що в Службі безпеки наразі проводять системну реформу, яка має наблизити відомство до стандартів кращих спецслужб світу, «не чекаючи на прийняття нової редакції Закону України «Про Службу безпеки України».

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